La Toyota GR Yaris est déjà sur le marché et ne devrait donc plus être testée par son fabricant sur la Nordschleife. Généralement, lorsqu'un constructeur teste un prototype sur le célèbre circuit allemand, c'est pour une raison bien précise comme le lancement d'une nouvelle version.

Un vidéaste a repéré une Toyota GR Yaris sur la Boucle Nord du Nürburgring. Il s'agit probablement d'un prototype bénéficiant de quelques modifications par rapport à la voiture dans les concessions.

À première vue, cette version semble plus basse et les suspensions plus rigides. On remarque également la présence d'ouvertures au niveau des ailes avant, ainsi qu'un aileron bien plus imposant à l'arrière. Le pare-chocs avant n'a quant à lui pas changé, mais il semble accueillir de nouveaux appendices au niveau des entrées d'air.

Galerie: Photos espion Toyota Yaris (GRMN ?)

15 Photos

Nous ignorons complètement l'identité de cette voiture. Il pourrait simplement s'agir d'un prototype afin de tester de nouveaux éléments qui seront plus tard lancés sur la Toyota GR Yaris. Mais les rumeurs ne l'entendent pas de cette oreille, Toyota serait en train de préparer une nouvelle version plus hardcore de sa Yaris.

Il s'agirait de la Toyota Yaris GRMN qui se situerait au sommet de la hiérarchie, devant la GR Yaris. Elle n'a pas encore été confirmée par la marque japonaise, mais nous avons envie d'y croire. À noter que ce n'est pas la première fois que ce prototype apparaît. En fouillant dans nos archives, il avait déjà été immortalisé par les photographes l'an dernier (photos ci-dessus).

Si Toyota lance effectivement une Yaris GRMN, celle-ci serait probablement plus puissante et plus légère et bénéficierait d'un look spécifique. Pour rappel, la GR Yaris développe une puissance de 261 ch via un moteur trois cylindres qu'elle transmet au sol grâce à ses quatre roues motrices. Son prix en France est fixé à 35 600 euros. La précédente Yaris GRMN était limitée à 600 exemplaires et développait "seulement" 212 ch.