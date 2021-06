La nouvelle petite star des voitures sportives est de retour au catalogue français de Toyota après une pause de quelques mois. En effet, même si l'auto n'était pas vraiment sortie de la gamme du constructeur japonais, il n'était plus possible d'en commander une pour la simple et bonne raison qu'elle fut victime de son succès.

Toyota avait prévu 70 unités pour le marché français, ce sont finalement 550 clients qui se sont manifestés et qui ont réservé ce modèle depuis l'été 2020. Les clients ont visiblement été convaincus par les nombreux essais, tous plus dithyrambiques les uns que les autres, et ce n'est pas le malus de plus de 6000 euros en 2020, et 7800 euros en 2021, qui a refroidi les ardeurs des plus motivés à l'idée de se glisser derrière le volant de l'une des sportives les plus abouties de ces dernières années.

Au Japon, Toyota semble avoir été surpris par l'engouement autour de son modèle, et a dû réajuster ses plans initiaux pour satisfaire autant que faire se peut les clients du monde entier. Ainsi, la production de la Toyota GR Yaris sera assurée pour l'ensemble de l'année 2021, mais également pour le premier semestre 2022. La filiale française de Toyota garantie donc aux clients sur liste d'attende qu'ils se verront attribuer une affectation de production.

La marque a également communiqué sur les tarifs de son modèle et, bonne nouvelle, malgré un succès indéniable, les prix n'ont pas bougé. Il faudra débourser 35 600 euros pour la version dotée du Pack Premium et 37 600 euros pour la version Track avec un différentiel supplémentaire et des pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S. En revanche, pour ceux qui auront un modèle livré en 2022, il faudra s'acquitter d'un malus plus important, en l'occurrence 10 011 euros à ajouter à la facture, puisque le barème pour l'année prochaine est déjà connu.