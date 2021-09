La Toyota Yaris, c'est le best-seller de la marque japonaise. Et la citadine fonctionne d'autant mieux chez nous, qu'elle est fabriquée chez nous. Dans l'usine de Valenciennes-Onnaing. Et l'histoire de la Yaris de prendre un nouveau tournant avec l'arrivée de la Yaris Cross.

Et là encore, ce petit SUV urbain, développé pour les Européens, a également de fortes racines en France. Il a en effet été dessiné en France, au centre de design ED2 de Toyota, à Biot (près de Sophian Antipolis), et sera produit là encore dans l'usine du Nord. Pour autant, cette nouvelle évolution de la Yaris vers le segment très porteur des B SUV, risque de se heurter à une concurrence particulièrement rude. L'ADN Yaris, la certification Origine France Garantie et l'hybridation seront-elles suffisantes pour assurer le succès de ce chaînon qui manquait à la gamme Toyota ?

Essai sur les routes de l'arrière-pays niçois, entre ED2 et le col de Vence.

Moderne et pensé pour l'Europe

Un soupçon de C-HR, une pincée de bZ4X (futur SUV électrique), une dose de RAV4 et surtout une bonne inspiration de Yaris, la Yaris Cross a tout pour réussir physiquement. D'autant qu'elle s'intègre parfaitement à la gamme. Reprenant la plateforme TNGA B qu'utilise déjà la citadine, le nouveau venu entre la Yaris qui fait 24 cm de moins, et le CH-R mesurant 21 cm de plus.

"Cross" oblige, la garde au sol a été augmentée de 2,5 cm. Les nouvelles et grandes jantes de 18 pouces y contribuent, entre autres. Le véhicule est également 9,5 cm plus haut qu'une Yaris, la largeur est en hausse de 2 cm à 1,76 m et l'empattement reste lui strictement identique à 2,56 mètres.

Esthétiquement, cette conversion en baroudeur convient bien à la Yaris qui s'offre ici une face à avant plus massive, un capot plus plat et aussi quelques attributs façon SUV comme les passages de roues en plastique apparent.

Plus de coffre

À l'intérieur, pas grand chose de neuf par rapport à la Yaris normale. Déjà côté console centrale, on retrouve ce qu'on trouve dans la petite sœur. L'ergonomie est bonne, il y a pas mal de petits rangements pour loger glisser des objets ou par exemple recharger son portable par induction. Si les assemblages sont bien faits, on regrettera quelques matériaux peu flatteurs. Mais inhérents au segment B.

L'écran central tactile va jusqu'à 9 pouces. Côté technologies, cette Yaris Cross se montre plutôt bien équipée par rapport à la concurrence : Apple CarPlay, Android Auto...

L'espace intérieur grandit un peu par rapport à la Yaris, bénéficiant non pas de plus d'espace aux jambes, c'est identique puisque l'empattement est le même, mais d'une meilleure garde au toit. La bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de la batterie Lithium-Ion de 0,76 kWh sous l'assise arrière, l'espace n'est pas amputé.

L'augmentation de la longueur quant à elle bénéficie au volume de coffre, qui prend 100 litres par rapport à la Yaris, à 397 litres. C'est pas rien ! D'autant que le volume peut être astucieusement agencé sur les finitions supérieures avec le Toyota Smart Cargo, avec un plancher modulable, qui peut être séparé en deux, des solutions d'accroche, ou encore la banquette rabattable 40/20/40. Il n'est en revanche pas disponible pour la version 4x4, le moteur électrique prenant trop de place sur l'essieu arrière.

Reine de la conso

Venons-en à l'un des arguments principaux de cette Toyota Yaris Cross par rapport à la concurrence : sa motorisation hybride. Et commençons par quelques données concrètes sur le véhicule. Le système hybride de la Yaris Cross est ce que Toyota appelle la quatrième génération, introduite sur l'actuelle génération de Yaris. Le moteur à essence est un trois cylindres 1,5 litre à cycle Atkinson de 92 ch, dont le rendement thermodynamique peut atteindre 40 %.

Il est couplé à une première unité électrique qui fait office de démarreur et fonctionne en conjonction avec le véritable moteur électrique (plus gros) de 80 ch qui fournit une puissance supplémentaire aux roues avant. La puissance totale du système est de 116 ch. Tous les e-moteurs sont branchés sur une transmission appelée e-CVT, qui reproduit le fonctionnement d'une transmission automatique variable.

Si la batterie Li-Po est petite, avec seulement un kilowattheure environ, Toyota précise qu'elle peut encore être conduite de manière purement électrique. Entre 3 et 5 kilomètres. En outre, le constructeur propose également un autre moteur électrique sur l'essieu arrière de la Yaris Cross pour faire une transmission intégrale. Avec seulement 5 ch (3,9 kW), la puissance est toutefois négligeable et la question se pose évidemment de savoir si l'on doit vraiment investir le supplément de près de 3000 euros. Ça dépendra évidemment des besoins de chacun.

Mais lors de notre essai, la version 2 roues motrices nous a paru largement suffisante en conduite normale. La différence se fera dans certains situations de conduite, dans des conditions glissantes, avec de la neige, de la boue ou de la glace. Mais en ville... D'ailleurs, un examen comparatif des fiches techniques des versions 2 et 4 roues motrices montre que la version à traction seule est moins lourde 1175 contre 1270 kg. Donc un peu plus rapide pour atteindre 100 km/h (11,8 contre 11,2 secondes) et aussi un peu plus sobre 0,1 à 0,3 l/100 km à celle de la version à transmission intégrale.

Pour ce qui est de la conduite, la direction s'est révélée relativement douce, la pédale de frein un peu dure et surprenante, pas toujours facile à doser, mais les freins sont efficaces. Bien qu'un peu plus haute et un peu plus longue, la Yaris Cross conserve l'agilité de la Yaris, et le roulis reste contenus. Les sièges manquaient juste un peu de maintien sur notre parcours sinueux et montagneux.

Côté boîte de vitesses, la CVT assure une accélération assez linéaire, sans à-coups même dans le passage du thermique à l'électrique, mais le moteur à combustion reste très présent à l'oreille. Un mode B (pour Brake), vous permet d'accentuer le freinage régénératif directement via le levier de vitesse. Pour avoir la sensation de frein moteur. Vous pouvez également "forcer" le mode tout électrique, mais l'autonomie est minime, et le moteur thermique prend le relais dès que vous appuyez un peu.

Autre point fort de cette Yaris Cross, les aides à la conduite, présente en nombre de série.

Un dernier mot sur la consommation : avec notre version deux roues motrices, notre trajet d'une centaine de kilomètres nous menant de Nice à Cannes, en passant par les montagnes de l'arrière pays, notamment par le col de Vence et Grasse, affichait une consommation de 4,5 l/100 km, et un taux de conduite en électrique de 64 %. Un bon résultat compte tenu des routes sinueuses et montagneuses, et de notre rythme parfois soutenu.

Conclusion

Cet essai de la nouvelle Toyota Yaris Cross nous a convaincu, et ce modèle, en dépit d'une concurrence sévère (Citroën C3 Aircross, Renault Captur, Seat Arona, Volkswagen T-Cross...) est en bonne voie vers le succès. Son style, sa liste d'équipement et sa motorisation hybride très sobre sont sans aucun doute des arguments de poids, lui permettant finalement de se démarquer.

Enfin pour ce qui est du prix, cette Yaris Cross est en ligne avec la concurrence, avec un tarif de base de 25 500 €.