La Toyota Yaris Cross est l'une des voitures les plus attendues du marché, en partie parce qu'elle représente l'évolution surélevée/crossover de la populaire Yaris et en partie parce qu'elle marque l'arrivée chez les concessionnaires d'un nouveau prétendant au trône dans le segment des SUV compacts entièrement hybrides.

Le moteur à essence trois cylindres de 1,5 litre combiné au moteur électrique, pour un total de 116 ch, est en fait la star absolue de ce test de consommation, où la Yaris Cross Hybrid à traction avant a obtenu un résultat record : 3,55 l/100 km (28,17 km/l), ce qui équivaut à une dépense de 21,59 euros en essence pour le trajet de 360 km et constitue un nouveau record parmi les SUV dits "full hybrids".

SUV et crossover entièrement hybrides les plus efficaces

En faisant défiler le classement de notre test de consommation réelle de carburant chez les voitures entièrement hybrides, nous trouvons la Toyota Yaris Cross en troisième position au classement général, première parmi les SUV et les crossovers. Avec une consommation spectaculaire de 3,55 l/100 km, la Yaris Cross dépasse même la Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar, plus compacte (3,95 l/100 km - 25,3 km/l).

La nouvelle Toyota a également battu deux rivaux directs comme le Renault Captur E-Tech Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) et le Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7), se permettant le luxe de surpasser même sa "petite sœur" Toyota Yaris 1.5 Hybrid 4x2 (3,60 l/100 km - 27,7 km/l).

Pratique et spacieux

La Toyota Yaris Cross, que nous avons testée en version Première et en traction avant, s'est révélée immédiatement facile à conduire et à "vivre", pratique et suffisamment spacieuse pour ceux qui ont besoin de dépasser la taille de la Yaris. La cabine et le le coffre sont spacieux et accueillants, avec des solutions ergonomiques et des matériaux de bonne qualité perçue.

La conduite est intuitive et conçue pour une utilisation tranquille vouée à une efficacité maximale, mais lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le punch ne manque pas. Les aides à la conduite sont très complètes dans cette version Première qui affiche un prix catalogue de 32 500 euros.

Une tendance naturelle à réduire la consommation

Il est inutile d'essayer de consommer beaucoup d'essence dans la Yaris Cross Hybrid : dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur, la consommation moyenne chute de façon spectaculaire pour atteindre des niveaux records que peu d'autres voitures, y compris les diesels et les hybrides rechargeables, ne peuvent égaler.

Déjà en usage urbain, on remarque un niveau d'efficacité au top de la catégorie, mais cette faible soif d'essence se répète sur l'autoroute et sur les parcours mixtes urbains/extra-urbains. Le réservoir de 36 litres n'est pas l'un des plus grands de sa catégorie, mais il offre tout de même une autonomie comprise entre 600 et 800 km, avec des pointes à plus de 1000 km si vous roulez à vitesse constante en dehors de la ville.

Consommation dans divers parcours

Urbain : 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

748 km d'autonomie

Mixte urbain et extra-urbain : 4,2 l/100 km (23,8 km/l)
856 km d'autonomie

856 km d'autonomie

Autoroute : 5,2 l/100 km (19,2 km/l)
691 km d'autonomie

691 km d'autonomie

Eco-conduite : 2,9 l/100 km (34,4 km/l)
1.238 km d'autonomie

1.238 km d'autonomie

Consommation maximale : 16,1 l/100 km (6,2 km/l)
223 km d'autonomie

223 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Moteur Puissance Homologation Emissions CO2

(NEDC) Emissions CO2

(WLTP) Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 Premiere Hybride

(essence) 68 kW Euro 6d-ISC-FCM N.D. 112 g/km

Données

Modèle : Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 Premiere

Prix de base : 32 500 euros

Date de l'essai : 03/09/2021

Météo (départ/arrivée): Soleil, 29°/Soleil, 25°

Prix du carburant : 1,689 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 893

Kilométrage au début de l'essai : 415

Vitesse moyenne durant l'essai : 77 km/h

Pneumatiques : Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 215/50 R18 92V (Etichetta UE: C, B, 68 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 3,55 l/100 km (28,17 km/l)

Ordinateur de bord : 3,6 l/100 km

À la pompe : 3,5 l/100 km

Coûts à l'usage

Dépense réelle : 21,59 euros

Dépense mensuelle : 47,97 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 334 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1014 km

