Au moment de sa révélation, il y a environ un an, Toyota avait d'ores et déjà annoncé la couleur : la Yaris Cross sera disponible à la commande au premier semestre 2021. Il s'est donc écoulé une éternité entre la présentation de la voiture et sa commercialisation, mais cette fois-ci nous y sommes, la firme japonaise ouvre enfin le carnet de commandes de son petit SUV urbain hybride fabriqué en France, aux côtés de la Yaris, à Valenciennes.

Pour ses débuts sur le marché français, la gamme est plutôt simple, puisqu'il n'existe qu'une seule et uniquement motorisation, à savoir un groupe motopropulseur hybride, le même que la Toyota Yaris, à savoir un petit moteur 1,5 litre étayé d'un bloc électrique pour une puissance cumulée de 116 chevaux. En revanche, et c'est assez rare pour le souligner dans la catégorie, la Toyota Yaris Cross aura le droit à une transmission intégrale. Une alternative qui pourra sans doute séduire de nombreux clients, pour qui les Renault Captur et autres Peugeot 2008 ne sont pas de vrais 4x4.

Dynamic Design Collection Trail Première Hybride 1,5 litre 116 ch 4x2 25'500 € 27'500 € 30'500 € 30'500 € - Hybride 1,5 litre 116 ch 4x4 - 29'500 € 32'500 € 32'500 € 34'500 €

Pour le moment, Toyota n'a pas encore annoncé la dotation de série complète pour chaque finition, mais seulement quelques équipements. L'occasion de constater tout de même que dès le niveau "Dynamic", il y a déjà quelques équipements de série intéressants, comme la caméra de recul ou encore la climatisation automatique.

Dynamic :

Climatisation automatique,

Caméra de recul,

Accès et démarrage mains-libres,

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto…

Design (en plus de Dynamic) :

Jantes de 17 pouces,

Feux full LED,

Écran tactile de 9 pouces,

Navigation Smart Connect...

Trail / Collection (en plus de Design) :

Affichage tête haute,

Radars de stationnement avant et arrière,

Climatisation bi-zone,

Jantes de 18 pouces

Pack Techno (sur Trail)

Sellerie mi-cuir

Connectivité smartphone Apple CarPlay & Android Auto…

Première (en plus de Trail) :