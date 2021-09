Parmi les nombreux SUV et crossovers disponibles sur le marché, le Renault Captur se distingue et s'est fermement établi comme l'une des voitures les plus vendues depuis quelques années. La recette gagnante du crossover français repose sur des dimensions extérieures compactes et des moteurs intéressants, comme l'E-Tech, qui fait l'objet d'un test de consommation réelle.

Le Renault Captur E-Tech, avec son moteur à essence de 1,6 litre associé à deux moteurs électriques pour un total de 145 ch, a inscrit une excellente consommation moyenne de 4,20 l/100 km (23,81 km/l) lors du test Rome-Forlì, soit une dépense de 25,39 € en essence. Plus impressionnant encore, plus de la moitié du trajet de 360 km a été parcourue en mode électrique et sans émission.

Parmi les meilleurs crossovers hybrides

Ce résultat place le Renault Captur E-Tech Hybrid en tête du classement des consommations réelles dans la catégorie des véhicules entièrement hybrides. Le Français est seulement dépassé par la Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar, plus compacte, avec 3,95 l/100 km (25,3 km/l).

Derrière la voiture française, on trouve quelques rivaux de taille similaire comme le Hyundai Kona Hybrid (4,40 l/100 km - 22,7 km/l), le Toyota C-HR Hybrid (4,43 l/100 km - 22,5 km/l) et le Kia Niro Hybrid (4,83 l/100 km - 20,7 km/l).

Spacieux et relaxant

La voiture testée bénéficie d'un traitement sportif RS Line. L'espace à bord et pour les bagages est très correct, tandis que la conduite est toujours assez détendue et facile grâce à la transmission automatique à 4 vitesses plus deux électriques.

La recherche d'un style de conduite sportif n'offre pas beaucoup de sensations et semble toujours inviter le conducteur à un rythme plus tranquille, adapté pour profiter du fonctionnement fréquent en mode électrique. Dans des conditions idéales, les distances de conduite sans émissions peuvent dépasser 5 km.

Toujours efficace

L'excellente efficacité du Renault Captur E-Tech est confirmée par les conditions de conduite les plus courantes, toujours avec au moins 50% de traction électrique. Même en ville, la consommation de carburant n'augmente pas trop, comme c'est le cas sur l'autoroute.

La Française excelle sur les trajets mixtes urbains/extra-urbains et sur les trajets plus calmes en dehors de la ville, tandis que le généreux réservoir de 48 litres permet toujours de parcourir entre 800 et 1000 km.

Consommations dans divers parcours

Urbain : 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

888 km d'autonomie

Mixte urbain et extra-urbain : 4,7 l/100 km (21,2 km/l)

1.017 km d'autonomie

Autoroute : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

811 km d'autonomie

Eco-conduite : 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

1.262 km d'autonomie

Consommation maximale : 17,5 l/100 km (5,7 km/l)

273 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC) Emission CO2

(WLTP) Renault Captur E-Tech RS Line Hybride 145 ch Euro 6d-ISC-FCM N.D. g/km 117 g/km

Données

Modèle : Renault Captur E-Tech RS Line

Prix de base : 31 900 €

Date de l'essai : 27/08/2021

Météo (départ/arrivée) : Nuageux, pluie 29°/Nuageux, 21°

Prix ​​du carburant : 1,679 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 960 km

Kilométrage au début de l'essai : 1511 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 77 km/h

Pneumatiques : Goodyear EfficientGrip Performance - 215/55 R18 95H (Etiquette UE: A, B, 69 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 4,20 l/100 km (23,81 km/l)

Ordinateur de bord : 4,1 l/100 km

À la pompe : 4,3 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 25,39 €

Dépenses mensuelles : 56,41 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 284 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1143 km

