La Renault Zoe est l'une des voitures électriques les plus vendues en Europe depuis des années. Avec l'arrivée de la version restylée, elle bénéficie d'une batterie de 52 kWh, d'un moteur de 135 ch et de la recharge en courant continu (en option).

Pour ce test de consommation réelle, nous avons essayé la finition haut de gamme, la Renault Zoe Intens R135. Le résultat récompense le travail des ingénieurs français et, surtout, elle est capable de satisfaire le client car, dans les 360 km parcourus entre Rome et Forlì par des températures estivales, la Zoe a obtenu une consommation record de 11,00 kWh/100 km (9,09 km/kWh). C'est tout simplement la consommation la plus basse que nous avons enregistrée jusqu'à présent pour un véhicule électrique.

Le coût en électricité (recharge domestique) est de seulement 8,53 euros, un record absolu.

Record à tous les niveaux

En parcourant le classement de la consommation réelle, nous constatons que cette Renault Zoe R135 est la nouvelle reine de la catégorie des voitures électriques, dépassant l'ancien record de la BMW i3 REx (11,4 kWh/100 km - 8,7 km/kWh) et également les excellentes performances de la Tesla Model 3 Standard Range Plus (11,9 kWh/100 km - 8,4 km/kWh) et du Hyundai Kona Electric 64 kWh (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh).

Sont également distancées la précédente Renault Zoe R90 (12,7 kWh/100 km - 7,8 km/kWh) et la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh). En dépensant seulement 8,53 €, la Zoe R135 fait mieux que la Volkswagen eco up! fonctionnant au GNC, établi en 2016 à 8,80 € pour le même trajet de 360 km. Cela signifie que la Zoe peut faire 100 km avec 2,36 euros (recharge domestique) ; en se branchant sur des bornes publiques, la dépense tend à doubler.

Confortable et silencieuse

Comme indiqué plus haut, la voiture testée bénéficie de toutes les options possibles et imaginables à bord d'une Zoe. L'équipement de série comprend des jantes en alliage de 16 pouces, des capteurs de lumière et de pluie, le système d'infodivertissement Easy Link Premium sur un écran de 9,3 pouces avec radio DAB et navigation, des capteurs de stationnement avant et arrière avec caméra de recul, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse et quatre vitres électriques.

Si l'on ajoute la peinture métallisée, les sièges en cuir et une prise de recharge en courant continu de 50 kW (CCS Combo2), ainsi que quelques autres options, le prix catalogue dépasse les 41 000 euros. Il faut toutefois soustraire le bonus accordé par le gouvernement et la Zoe devient fort intéressante.

La conduite de cette Zoe renouvelée s'avère très fluide, facile et silencieuse, sans pics de puissance excessifs qui mettent l'assiette en crise et avec une agréable sensation de confort en toute situation. L'espace à bord est bon et la hauteur du toit permet de profiter d'une bonne visibilité et d'une bonne luminosité dans l'habitacle. Le seuil du compartiment de chargement peut être amélioré. La vitesse de recharge de la batterie est toujours élevée, même si les 50 kW promis en courant continu sont difficiles à atteindre.

Champion de la consommation et de l'autonomie

L'efficacité et donc l'autonomie de la Renault Zoe R135 sont toujours élevées, du moins dans ce test à des températures ambiantes proches de 30 degrés Celsius.

En moyenne, l'autonomie offerte par la batterie de 52 kWh est d'environ 350 à 400 km, avec des pointes proches de 500 km en adoptant un style de conduite économique et un minimum de près de 250 km si vous voyagez sur l'autoroute ou avec un "pied lourd".

Consommation et autonomie dans différentes situations de conduite

Urbain : 13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh)

395 km d'autonomie

13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh) 395 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 11,8 kWh/100 km (8,4 km/kWh)

436 km d'autonomie

11,8 kWh/100 km (8,4 km/kWh) 436 km d'autonomie Autoroute : 20,6 kWh/100 km (4,8 km/kWh)

249 km d'autonomie

20,6 kWh/100 km (4,8 km/kWh) 249 km d'autonomie Eco-conduite : 8,9 kWh/100 km (11,2 km/kWh)

582 km d'autonomie

8,9 kWh/100 km (11,2 km/kWh) 582 km d'autonomie Consommation maximale : 38,0 kWh/100 km (2,6 km/kWh)

135 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Consommation Autonomie Poids à vide Renault Zoe Intens R135 Electrique 51 kW N.D. N.D. 1502 kg

Données

Modèle : Renault Zoe Intens R135

Prix de base : 36 700 euros

Date de l'essai : 24/06/2021

Météo (départ/arrivée) : Beau temps, 31°/ Beau temps, 31°

Prix ​​du carburant : 0,2153 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1083 km

Kilométrage au début de l'essai : 1826 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Michelin CrossClimate+ - 195/55 R16 91H XL M+S (Etiquette UE: B, B, 69 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 11,00 kWh/100 km (9,09 km/kWh)

Ordinateur de bord : 11,00 kWh/100 km

À la pompe : - kWh/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 8,53 euros

Dépenses mensuelles : 18,95 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 844 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 473 km



