Le Volvo XC40 est l'une des voitures les plus vendues du constructeur suédois. En Italie par exemple, le SUV hybride rechargeable figure régulièrement dans le top 10 des immatriculations de voitures hybrides rechargeables depuis plus d'un an.

Un tel succès mérite d'être analysé également sur le plan de l'efficacité, avec le test de consommation réelle qui prend en compte aujourd'hui uniquement le Volvo XC40 Recharge T5 et sa motorisation constituée d'un moteur trois cylindres 1,5 litre essence et d'un moteur électrique pour un total de 262 ch.

Dans notre test de 360 km, le XC40 Recharge enregistre une consommation moyenne de 4,80 l/100 km (20,83 km/l), soit une dépense de 29,69 € (27,80 € pour l'essence et 1,89 € d'électricité). En quittant Rome, le Suédois a réussi à parcourir 45 km en mode 100% électrique.

Des consommations correctes

Si l'on transpose ce résultat dans le classement des consommations réelles, on constate que le Volvo XC40 Recharge T5 se situe juste en dessous du milieu du tableau des hybrides rechargeables. Avec ses 4,80 l/100 km, le SUV suédois fait à peine moins bien que le Citroën C5 Aircross Hybrid (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) et la nouvelle Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Il est en revanche très loin derrière les Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), Mercedes B 250 e EQ POWER (3,55 l/100 km - 28,1 km/l) et le champion Kia Niro PHEV (3,30 l/100 km - 30,3 km/l).

A contrario, le XC40 surpasse les autres SUV rechargeables tels que les Mercedes GLA 250 e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), la Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l), la Jeep Renegade 4xe Trailhawk (5,20 l/100 km - 19,2 km/l) et la MINI Cooper S E ALL4 Countryman (5,25 l/100 km - 19,0 km/l).

Zéro émission sur le chemin du travail

La voiture que nous avons essayée est le Volvo XC40 Recharge T5 R-Design avec plusieurs options telles que la peinture blanche perlée, les jantes de 20 pouces, le toit ouvrant panoramique et les sièges électriques.

Ce SUV compact a l'avantage d'offrir une excellente habitabilité, des finitions haut de gamme, une utilisation intelligente de l'espace intérieur et des compartiments de chargement.

De plus, la version hybride rechargeable offre l'avantage de pouvoir toujours rouler en mode électrique pour de courts trajets domicile-travail (si vous disposez d'un garage où vous pouvez le recharger) et une puissance toujours à l'affut pour les dépassements et la conduite dynamique. Il est dommage que le chargeur embarqué de 3,7 kW ne vous permette pas de profiter rapidement des stations de recharge publiques. La transmission automatique à double embrayage à 7 rapports est excellente.

Au moins 40 km en mode électrique

Passons maintenant à la consommation dans toutes les autres conditions de conduite, en partant des données enregistrées avec une batterie chargée. Les moyennes sont conformes à un SUV compact premium. Elles ne sont pas particulièrement brillantes, mais suffisantes pour assurer un kilométrage électrique généralement supérieur à 40 km. Ce n'est que sur l'autoroute que la batterie de 8,5 kWh (10,7 kWh nominale) se révèle un peu pingre en termes d'autonomie.

Les consommations avec la batterie chargée

Mixte urbain et extra-urbain : 19,0 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

44 km d'autonomie

19,0 kWh/100 km (5,2 km/kWh) 44 km d'autonomie Autoroute : 29,0 kWh/100 km (3,4 km/kWh)

28 km d'autonomie

29,0 kWh/100 km (3,4 km/kWh) 28 km d'autonomie Eco-conduite : 16,0 kWh/100 km (6,2 km/kWh)

52 km d'autonomie

16,0 kWh/100 km (6,2 km/kWh) 52 km d'autonomie Consommation maximale : 40,0 kWh/100 km (2,5 km/kWh)

21 km d'autonomie

Rouler uniquement à l'essence n'est pas son point fort

Une fois la batterie déchargée et la voiture en mode thermique, le Volvo XC40 T5 Recharge est un peu pointilleux sur sa consommation d'essence, comme il est normal pour un SUV de 4,42 mètres de long et d'un poids à vide de 1,8 tonne.

Ce n'est que si vous appuyez légèrement sur l'accélérateur que vous parviendrez à rester sous la barre des 6,0 l/100 km, mais le réservoir d'essence de 48 litres parvient toujours à garantir une autonomie décente entre les arrêts à la station-service.

Les consommations avec la batterie déchargée

Urbain : : 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

571 km d'autonomie

: 8,4 l/100 km (11,9 km/l) 571 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,9 l/100 km (14,4 km/l)

691 km d'autonomie

6,9 l/100 km (14,4 km/l) 691 km d'autonomie Autoroute : 8,3 l/100 km (12,0 km/l)

576 km d'autonomie

8,3 l/100 km (12,0 km/l) 576 km d'autonomie Eco-conduite : 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

1.065 km d'autonomie

4,5 l/100 km (22,2 km/l) 1.065 km d'autonomie Consommation maximale : 20,0 l/100 km (5,0 km/l)

240 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC2) Emission CO2

(WLTP) Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid R-Design Hybride

(essence) 132 kW Euro 6d-ISC 43 g/km 49 g/km

Données

Modèle : Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid R-Design

Prix de base : 51'600 €

Date de l'essai : 09/04/2021

Meteo (départ/arrivée): Beau temps, 20°/Beau temps, 13°

Prix du carburant : 1,609 euro/l (essence) - 0,2226 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 959 km

Kilométrage au début de l'essai : 8667 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 82 km/h

Pneumatiques : Michelin Latitude Alpin LA2 - 245/45 R20 103V XL M+S (Etiquette UE: E, C, 72 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,80 l/100 km (20,83 km/l)

Ordinateur de bord : 4,6 l/100 km

À la pompe : 5,0 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 29,69 € (27,80 € d'essence + 1,89 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 61,79 € (800 km par mois) *

Quelle distance pour 20 € ? 259 km

Quelle distance avec un plein ? 1000 km

* Sans compter les frais d'électricité



