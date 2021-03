Véritable star chez les SUV compacts, le Peugeot 3008 a récemment été mis à jour avec un restylage concernant certains détails de style et d'équipement. Et toujours avec la version hybride rechargeable dans la gamme.

Pour ce nouveau test de consommation réelle, nous avons choisi le 3008 Hybrid4 300 e-EAT8, la version haut de gamme avec moteur 1.6 essence, deux moteurs électriques, transmission intégrale et 300 ch.

Sur notre parcours habituel de 360 km, le 3008 restylé a atteint une consommation moyenne de 4,50 l/100 km (22,22 km/l), pour une dépense de 29 euros très exactement en carburant et en électricité (26,07 euros pour l'essence et 2,93 euros pour l'électricité pour la recharge à domicile). En quittant le point de départ en ville, le nouveau SUV a parcouru près de 50 km en mode purement électrique.

Bien placé dans le classement de la consommation

Une comparaison avec les SUV hybrides rechargeables que nous avons testés récemment montre que le Peugeot 3008 Hybrid4 parvient à se placer en bonne position dans le classement de la consommation de carburant, juste derrière le Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid (4, 20 l/100 km - 23,8 km/l), mais devant les Citroën C5 Aircross Hybrid 225 (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), les Mercedes GLA 250e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) et le Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l).

Mi l'on remonte dans le temps, le 3008 Hybrid4 avant restylage avait fait un peu mieux (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), mais il avait été testé en été, tout comme le Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) et le roi du segment, le Kia Niro PHEV à 3,30 l/100 km (30,3 km/l).

Pas de bonus écologique

La version testée est le haut de gamme 3008, la finition GT Pack avec Black Pack, enrichie d'options supplémentaires comme le toit panoramique, la vision nocturne et la peinture rouge métallique.

Résultat, notre 3008 est très bien équipé, et offre de belles finitions. Mais le prix dépasse de peu les 59'000 euros. Et comme il dépasse les 50'000 €, il n'est pas éligible au bonus de 2000 €.

Mais même s'il n'est pas donné, vous en avez pour votre argent avec un SUV puissant, à l'aise dans toutes les conditions, confortable et spacieux, silencieux quand il est en électrique, bien fini et de conception moderne. Il faut simplement s'habituer au petit volant bas du i-cockpit et accepter le fait que les roues de 19 pouces ne sont pas idéales pour absorber les chocs de la route.

50 km en électrique, c'est faisable

Lorsque la batterie est complètement chargée, ce qui est assez rapide avec le chargeur embarqué T2 de 7,4 kW en option, il est possible de parcourir 50 km sans aucune émission.

La batterie lithium-ion de 13,2 kWh garantit toujours une bonne autonomie, même sur autoroute, en ville et sur des parcours mixtes. L'indication de la consommation électrique en kWh/100 km n'est pas réinitialisable manuellement (mais seulement après des arrêts prolongés) et cela pose quelques problèmes à ceux qui veulent toujours garder une trace de ces données.

Les consommations en électricité (batterie pleine)

Autoroute : 25,6 kWh/100 km (3,9 km/kWh)

51 km d'autonomie

: 25,6 kWh/100 km (3,9 km/kWh) 51 km d'autonomie Eco-conduite : 14,1 kWh/100 km (7,0 km/kWh)

92 km d'autonomie

92 km d'autonomie

Sans électricité, l'efficacité diminue un peu

Voyager sur une batterie entièrement déchargée augmente inévitablement la consommation de carburant, mais sans trop inquiéter ceux qui veulent encore profiter des 300 ch de ce SUV sportif et électrifié. Raison de plus pour recharger les batteries aussi souvent que possible et profiter d'un maximum d'économies sur les frais de voyage.

Le rendement de l'essence reste dans des limites acceptables, surtout si l'on fait attention à la façon dont on utilise la pédale d'accélérateur, et le réservoir de 43 litres est suffisant pour les déplacements les plus courants.

Consommation avec batterie déchargée

Urbain : 7,6 l/100 km (13,1 km/l)

563 km d'autonomie

: 7,6 l/100 km (13,1 km/l) 563 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

610 km d'autonomie

610 km d'autonomie

: 7,0 l/100 km (14,2 km/l) 610 km d'autonomie Autoroute : 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

571 km d'autonomie

571 km d'autonomie

: 7,5 l/100 km (13,3 km/l) 571 km d'autonomie Eco-conduite : 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1044 km d'autonomie

1044 km d'autonomie

: 4,1 l/100 km (24,3 km/l) 1044 km d'autonomie Consommation maximale : 30,0 l/100 km (3,3 km/l)

141 km d'autonomie

141 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emissions CO2

(NEDC) Emissions CO2

(WLTP) Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT Pack Hybride

(Essence) 147 kW Euro 6d-ISC 34 g/km 30 g/km

Données

Modèle : Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT Pack

Prix de base : 55'400 euros

Date de l'essai : 12/03/2021

Prix carburant : 1,609 euro/l (Essence) - 0,2226 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 947 km

Kilométrage au début de l'essai : 4091 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 82 km/h

Pneumatiques: Michelin Primacy 3 - 205/55 R19 97V XL S1 (Etiquette UE: A, A, 69 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Ordinateur de bord : 4,4 l/100 km

À la pompe : 4,6 l/100 km





Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 29 euros (26,07 euros d'essence + 2,93 euros d'électricité)

Dépense mensuelle : 57,92 euros (800 km par mois)*

Combien de kilomètres pour 20 € ? 276 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 956 km

* Sans compter les frais d'électricité



