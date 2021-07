Le monde entier aime les SUV et les crossovers, surtout lorsqu'il s'agit de voitures compactes et modernes comme le Ford Puma. Dans ce test de consommation réelle, nous avons essayé le Ford Puma dans sa finition ST-Line. Notre modèle d'essai est équipé de la motorisation 1.0 EcoBoost Hybrid développant 125 ch et associé à une boîte automatique à 7 rapports.

Lors de cet essai, nous avons relevé une consommation moyenne de 4,90 l/100 km (20,41 km/l) sur notre parcours standard de 360 km, soit une dépense de 29,79 euros en essence.

Au milieu du classement

Avec une telle consommation en carburant, le Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid se situe au milieu du classement (dans la catégorie des SUV et crossovers essence). Le crossover de Ford se place derrière le Volkswagen T-Cross 1. 0 TSI 95 ch (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), le Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) et le Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

A contrario, notre Puma fait mieux que les Seat Arona 1.0 TSI 115 ch DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 ch, Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 ch GT EAT8 et Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD, tous ex aequo à 5,00 l/100 km (20,0 km/l).

Agréable à conduire

Notre voiture était bien optionnée. En effet, elle disposait d'une peinture métallisée, de jantes de 19 pouces de phares LED, du pack Co-Pilot, du toit ouvrant, du pack Hiver et d'un hayon électrique. Son prix final dépasse les 30 000 euros.

La transmission automatique se comporte toujours très bien, rapide et souple lors des changements de vitesse, surtout en conduite souple. Les 125 ch du moteur trois cylindres turbo essence sont suffisants pour les dépassements rapides et adaptés pour aborder sans problème les montées d'autoroute.

Plus énergivore en milieu urbain

En général, les consommations de ce Ford Puma MHEV sont modérées selon les différents parcours que nous avons parcourus. Naturellement, la consommation en carburant augmente en milieu urbain. Pour le reste, sur autoroute comme sur un parcours mixte, le Ford Puma s'en sort plutôt bien. Son réservoir de 42 litres d'essence lui permet d'afficher des autonomies très correctes qu'on estime à 722 km (parcours mixte urbain et extra-urbain)

Consommations dans divers parcours

Urbain : 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

499 km d'autonomie

722 km d'autonomie

579 km d'autonomie

1163 km d'autonomie

189 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC) Emission CO2

(WLTP) Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch automatique ST-Line X Hybride

(Essence) 125 ch Euro 6d-ISC-FCM N.D. 138 g/km

Données

Modèle : Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch automatique ST-Line X

Prix de base : 29 300 euros

Date de l'essai : 16/07/2021

Météo (départ/arrivée) : Nuageux, Pluie 29°/Nuageux, 23°

Prix ​​du carburant : 1,689 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 2850 km

Kilométrage au début de l'essai : 1132 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 77 km/h

Pneumatiques : Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 225/40 R19 93V XL (Etiquette UE: B, B, 70 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 4,90 l/100 km (20,41 km/l)

Ordinateur de bord : 4,6 l/100 km

À la pompe : 5,2 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 29,79 euros

Dépenses mensuelles : 66,21 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 242 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 857 km

