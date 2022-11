Une grande partie de la renommée de la Mazda MX-5 est due à sa simplicité : une taille et un poids réduits, un châssis soigné, une ligne simple mais agréable, la voiture typique pour un usage quotidien mais qui permet de s'amuser quand c'est nécessaire.

Cependant, les mêmes caractéristiques qui en font un classique apprécié dans le monde entier sont également celles qui en font une base idéale pour se livrer à diverses réinterprétations et remaniements. Voici quelques-unes des versions les plus originales vues ces dernières années.

MX-5 Levanto de Garage Italia Customs

L'atelier fondé par Lapo Elkann s'est inspiré du film "L'été sans fin" de 1966, dans lequel deux hommes munis de planches de surf voyagent d'un continent à l'autre, littéralement à la poursuite de l'été. La voiture, une pièce unique fabriquée en 2016, a été peinte dans un mélange de bleu et d'orange, en hommage aux couchers de soleil d'été, couleurs reprises dans les contrastes entre le tableau de bord, les sièges et les panneaux de porte, les surpiqûres et les inserts.

Concept MX-5 Cup

Lorsqu'elle a été dévoilée au salon SEMA de Las Vegas, le modèle de série n'était pas encore arrivé chez les concessionnaires. Mais elle annonçait déjà sa carrière sportive dans le monotype dédié avec ses appendices aérodynamiques, son arceau de sécurité ainsi que ses sièges sport. Elle annonçait également la présence du moteur Skyactiv de 2 litres, que la société n'avait pas encore annoncé.

MX-5 Super25

Basé sur la troisième génération (NC) de MX-5 et dévoilé au SEMA en 2012, cette MX-5 était l'évolution d'un autre prototype similaire, le Super20. La configuration de la MX5 Super 25 comprend des freins Brembo, un frein à main à levier court, des jantes Volk Racing de 17 pouces, des phares supplémentaires, un arceau cage complèt, un siège Sparco Evo avec harnais à six points et, surtout, un système AiM MXL pour l'acquisition de données sur un moniteur placé au centre du tableau de bord.

Concept MX-5 GT

Toujours en 2012, mais cette fois-ci au Festival of Speed de Goodwood, Mazda a dévoilé ce modèle fantaisie doté d'un moteur atmosphérique de 2 litres de 205 ch et d'une configuration sportive revue et corrigée, avec une suspension réglable en fonction des exigences de conduite. En outre, le splitter avant, le diffuseur et le spoiler arrière en fibre de carbone, l'échappement sport avec sortie centrale, les sièges Recaro et d'autres éléments en fibre de carbone dans l'habitacle.

MX-5 Spyder

Toujours au SEMA, Mazda a exploré l'essence du concept de roadster avec deux prototypes qui font en fait écho à Porsche dans le concept et le nom : le Spyder est un open-top avec un toit en toile amovible, un kit aérodynamique, des amortisseurs réglables, des freins Brembo ainsi que des jantes spéciales de 17 pouces, le tout pour un poids réduit à seulement 1 043 kg.

MX-5 Speedster

Le Speedster, la deuxième nouveauté du SEMA en 2015, a une carrosserie plus profondément retravaillée, avec un pare-brise remplacé par un déflecteur, des portes et des sièges en fibre de carbone, des jantes en alliage RAYS 57 Gram Lights de 16 pouces, une caisse abaissée de 30 mm, des amortisseurs K W réglables, des freins avant Brembo avec des étriers à quatre pistons.

Concept MX-5 Superlight

Une autre exploration dans le thème de la légèreté, mais beaucoup plus ancienne : elle remonte à 2009 et est une initiative du centre de recherche européen qui, à partir d'une NC équipée d'un moteur 1.8 de 126 ch, a éliminé le capot, ajouté des nouveaux sièges et éliminé tous les accessoires, y compris la climatisation, pour ramener le poids à 995 kg, soit 105 kg de moins que le modèle standard.

Concept Mazda MX-5 NM

La dernière MX-5 est en fait un restomod basé sur la première génération fabriquée par Gorgona Cars et dévoilée lors du méga meeting italien de Mazda en septembre avec la perspective d'une production en petite série. NM signifie "Naked Monoposto", la carrosserie retravaillée n'a pas de pare-brise, les réglages ont été revus et la mécanique est à la pointe du progrès : moteur 2.0, boîte de vitesses à six rapports, différentiel autobloquant. Elle ne pèse que 843 kg.