La voiture de sport MX-5 n'est plus la seule Mazda propulsion vendue en Europe, puisque le CX-60 a débarqué sur le Vieux Continent. Si vous avez besoin de plus d'espace, la branche britannique du constructeur automobile a annoncé que le CX-80 sept places sera lancé au cours de l'année 2023. Les spécifications techniques n'ont pas encore été révélées, mais les deux SUV seront probablement identiques, à l'exception de la différence de taille.

Non seulement le CX-60 est équipé d'une transmission arrière, mais elle est aussi la première Mazda à utiliser une nouvelle famille de moteurs essence et diesel à six cylindres en ligne, complétée par un système hybride rechargeable.

Le CX-80 héritera probablement de ces groupes motopropulseurs et du choix entre la propulsion et la transmission intégrale associée à une boîte automatique à huit rapports. Tout comme la Miata dont nous avons parlé au début, le SUV de taille moyenne dispose d'un système appelé Kinematic Posture Control, qui réduit le roulis de la carrosserie en appliquant le frein à la roue arrière intérieure dans les virages.

Mazda CX-60 (2022)

Quelle sera la taille du CX-80 ?

Mazda ne le dit pas encore, mais nous vous rappelons que le CX-60 standard à deux rangées mesure 4,74 mètres de long avec un empattement de 2,87 mètres. Dans sa configuration la plus lourde, qui est celle du PHEV, le CX-60 pèse près de 2100 kg. Il va sans dire que le CX-80 sera légèrement plus lourd en raison de l'extension de la carrosserie pour accueillir la troisième rangée de sièges.

Ce CX-80 ne sortira pas en Amérique du Nord n'y même le CX-60. Mazda proposera à la place les modèles CX-70 et CX-90.