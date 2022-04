Électrique ou pas électrique la future Mazda MX-5 ? Malgré des rumeurs insistantes concernant un avenir électrique pour le petit roadster japonais, finalement, il devrait conserver la même architecture pour la prochaine génération prévue en 2024.

Mazda, comme la majorité des autres constructeurs, va intensifier sa stratégie électrique avec le lancement d'une gamme de SUV électrifiés sur sa nouvelle plateforme, tandis que trois nouvelles voitures 100 % électriques arriveront également d'ici les prochaines années. Cependant, le constructeur japonais a jusqu'à présent peu parlé de l'avenir de son roadster.

Aujourd'hui, Joachim Kunz, le responsable du développement des produits et de l'ingénierie de Mazda en Europe, s'est confié à nos confrères de chez Autocar et a laissé entendre que la MX-5 sera considérée de manière totalement distincte des autres modèles de la marque, dans le but de préserver son attrait pour les passionnés.

"C'est l'icône de notre marque et elle est toujours traitée de manière très spéciale", a déclaré Joachim Kunz. "Pour l'instant, il semblerait que nous conservions la philosophie de cette voiture, avec cette taille, ce concept et ce moteur thermique. Bien sûr, un jour, nous devrons l'électrifier, mais nous voulons garder ce concept aussi longtemps que possible."

Mazda ne compte donc pas passer la MX-5 sur la même architecture que les futures Mazda3 et Mazda CX-30 électriques. Elle devrait donc conserver son architecture de propulsion, avec le moteur à l'avant, et un moteur thermique qui plus est sur la future génération.

Joachim Kunz a précisé que la division européenne de Mazda a moins d'influence sur la MX-5 que sur d'autres modèles, parce qu'elle est en quelque sorte "le bébé du siège social" au Japon. De ce fait, les normes environnementales européennes, parmi les plus strictes au monde, n'ont pas forcément d'influence directe sur les décisions prises à l'autre bout du monde.

La MX-5 a aussi un cycle de vie plus long que d'autres modèles Mazda − "avoir une génération pendant 10 ans n'est pas un problème pour nous" − ce qui laisse présager qu'une remplaçante du modèle actuel ne pourrait pas voir le jour avant 2024.