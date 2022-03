Le concept-car Mazda Vision Coupé présenté en 2017 était censé annoncer la future génération de la Mazda6, une nouvelle mouture qui avait l'air assez enthousiasmante au vu des premiers éléments communiqués, puisqu'elle aurait pu disposer d'un six cylindres en ligne et d'une architecture propulsion.

Mais visiblement tout ne se passe pas comme prévu du côté de chez Mazda, du moins pour la Mazda6. Avec le CX-60, Mazda a présenté le premier modèle d'une nouvelle génération basée sur une architecture évolutive appelée Skyactiv Multi Solution.

Il s'agit d'une architecture propulsion capable d'accueillir un six cylindres et des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. C'est une plateforme plutôt prometteuse, dont les spécifications conviendraient à un coupé sportif ou à une berline comme la Mazda6.

Néanmoins, dans les colonnes de nos confrères de chez Autocar, Joachim Kunz, le responsable du département d'ingénierie européen de la marque, a déclaré que la Mazda6 propulsion ne sera pas fabriquée.

"Une Mazda6 propulsion serait absolument fantastique, mais le marché a beaucoup changé ces dernières années, et vendre des crossovers et des SUV est beaucoup plus important que d'avoir une bonne berline haut de gamme", a-t-il déclaré.

La déclaration de Joachim Kunz résume à elle seule l'évolution du marché automobile ces dernières années. Les SUV se vendent, et dans la situation actuelle, les constructeurs préfèrent jouer la carte de la sécurité, et ne pas investir dans des segments qui ne sont pas aussi rentables que celui des SUV. D'autant plus que chez Mazda, ceux qui mènent la danse en termes de ventes, ce sont bien les SUV.

L'actuelle Mazda6, qui commence à vieillir, sera encore commercialisée pendant quelques années. Elle devrait donc encore recevoir quelques mises à jour et un restylage pour rester à la page, d'autant plus que Mazda souhaite se frotter à l'univers du premium désormais, et en face, la concurrence est rude.

Avec l'abandon du projet Mazda6 propulsion, celui du coupé sportif RX-9, la version Coupé de la Mazda6, est de facto également abandonné.