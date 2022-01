La dernière Mazda à moteur rotatif remonte déjà à dix ans. C'est en 2012 que la RX-8, dernier modèle équipé de ce type de motorisation, a cessé d'être produite. Depuis, les rumeurs d'un éventuel successeur avec ce groupe motopropulseur vont bon train, mais rien n'a jamais été aussi concret que ce que nous vous présentons aujourd'hui.

En effet, d'après un nouveau dépôt de brevet, Mazda n'aurait pas complètement abandonné son fameux moteur Wankel. Il pourrait même renaître de ses cendres et aller dans le sens de la transition énergétique qui s'amorce, même chez Mazda.

Le premier vrai retour du rotatif aura lieu en 2022, le MX-30 recevant un petit bloc Wankel comme prolongateur d'autonomie afin de générer de l'énergie pour la batterie et augmenter l'autonomie. Toutefois, ce moteur pourrait revenir sur d'autres modèles, et pas sous la forme d'un simple prolongateur d'autonomie.

Dans certains des derniers brevets déposés par Mazda aux États-Unis, il est question d'une propulsion avec un moteur rotatif complété d'une hybridation. Les photos montrent clairement un groupe motopropulseur constitué de trois rotors, une configuration utilisée pour la dernière fois sur le coupé Cosmo au début des années 1990.

Néanmoins, précisons que le simple fait d'un dépôt de brevet ne signifie pas forcément un retour assuré du rotatif chez Mazda. En revanche, le constructeur japonais semble de plus en plus se diriger vers un retour au rotatif, avec probablement de premières expérimentations, et notamment un premier modèle en édition limitée qui pourrait fonctionner à l'hydrogène.

Ce n'est pas la première fois que Mazda dépose des brevets concernant un éventuel modèle doté d'un Wankel. L'été dernier, un brevet, qui avait été rendu public, montrait un coupé, propulsion, aux formes similaires à celles du concept RX-Vision dévoilé en 2015. De là à faire le rapprochement avec les RX-7 et RX-8, il n'y a qu'un pas, même si, au vu du contexte actuel, si le Wankel devait revenir, il serait forcément associé à un groupe motopropulseur électrifié.