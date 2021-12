Alors que la précédente génération de la Toyota Yaris vendue en Amérique du Nord était une Mazda2 rebadgée, c'est maintenant l'effet inverse qui se produit en Europe. En effet, après plusieurs photos espion qui laissaient suggérer l'arrivée d'une Yaris rebadgée en Europe pour Mazda, la firme japonaise officialise enfin sa nouvelle Mazda2 qui, comme vous pouvez le constater, ressemble comme deux gouttes d'eau à la Toyota Yaris.

L'association entre les deux constructeurs japonais permet à Mazda de lancer sa première voiture hybride simple en Europe. La marque japonaise commercialise déjà depuis plusieurs mois des modèles micro-hybrides et, d'ici 2023, une nouvelle famille d'hybrides rechargeables pointera le bout de son nez.

Le moteur électrique fonctionne de concert avec un moteur essence trois cylindres atmosphérique de 1,5 litre de cylindrée qui développe 91 chevaux. Avec la puissance des deux moteurs combinés, la Mazda2 développe 116 chevaux, exactement comme la Toyota Yaris. La voiture peut atteindre les 100 km/h en 9,7 secondes et sa vitesse maximale est annoncée à 175 km/h.

Selon la taille des jantes (15 ou 16 pouces), la Mazda2 ne consomme que 3,8 litres selon le cycle WLTP et n'émet que 87 g/km dans sa configuration la plus économe. Ce modèle devrait permettre à Mazda de faire diminuer sa moyenne CO 2 en Europe.

Évidemment, comme la nouvelle Mazda2 reprend quasiment tout d'une Toyota Yaris, elle bénéficie des mêmes cotes. Ainsi, elle mesure 3,94 mètres pour un empattement de 2,56 mètres. Son volume de coffre est annoncé à 286 litres. Tout comme la Yaris et la Yaris Cross, la nouvelle Mazda2 a obtenu cinq étoiles au crash-test l'Euro NCAP.

Pour le moment, Mazda n'a pas encore annoncé les prix de sa nouvelle 2. La voiture sera commercialisée en Europe à partir du printemps prochain.