Mazda tire déjà le meilleur parti de son nouveau partenariat avec Toyota. Premier véhicule construit aux États-Unis dans l'usine commune Mazda Toyota Manufacturing de Huntsville, en Alabama, le Mazda CX-50 arrivera sur le marché américain l'année prochaine avec un look baroudeur, un intérieur assez cossu et deux choix de motorisation.

Le CX-50 est équipé d'un quatre cylindres 2,5 litres atmosphérique, mais les clients friands de turbo auront le choix avec une motorisation qui pourra en être équipée. Les puissances des deux moteurs n'ont pas encore été communiquées par Mazda, mais elles devraient se situer autour de 250 chevaux.

Ces deux moteurs sont associés à une boîte automatique à six rapports et à une transmission intégrale. Le système de transmission intégrale i-Activ, disponible de série, intègre un sélecteur de modes de conduite que les clients pourront régler en fonction de l'état de la chaussée. Mazda affirme qu'un modèle hybride et des versions électrifiées seront disponibles un peu plus tard.

Esthétiquement, le Mazda CX-50 conserve le style "Kodo" caractéristique de la marque, mais avec une touche un peu plus "outdoor". Ce CX-50 a tout l'air d'un aventurier, avec un revêtement en plastique noir au niveau des passages de roue et des boucliers, ou encore des barres de toit spécifiques pour y poser des objets lourds et encombrants.

À l'intérieur, le CX-50 est un peu moins extravagant et reprend les codes des Mazda les plus modernes, avec un agencement de la console centrale centrée sur le conducteur. Les matériaux et les équipements sont plutôt qualitatifs, et les ingénieurs ont incorporé de nombreux astucieux rangements pour les clients pratiquant des activités en plein air demandant du matériel.

Comme énoncé plus haut, le Mazda CX-50 n'arrivera pas en Europe, mais nous aurons le droit à deux autres nouveaux SUV Mazda prochainement avec les CX-60 et CX-80. Aux États-Unis, après le CX-50, la firme japonaise prévoit de lancer deux autres SUV, à savoir les CX-70 et CX-90. La production du CX-50 débutera au début de l'année prochaine, pour une commercialisation qui devrait intervenir dans les mêmes eaux.