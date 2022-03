Le marché des voitures haut de gamme est le plus rentable. Bien sûr, les volumes sont beaucoup plus faibles, mais la marge bénéficiaire est beaucoup plus élevée. On assiste donc à un repositionnement de la part de certains constructeurs, comme Mazda, qui selon Jeremy Thomson (responsable de la branche britannique de l'entreprise), se dit prêt à se transformer en une marque haut de gamme.

C'est ce que rapportent les collègues d'Autocar, à qui le manager anglo-saxon a fait part des objectifs futurs du constructeur japonais.

Comme les Allemands

Parler de haut de gamme dans le monde de l'automobile revient à mentionner la triade allemande habituelle, à savoir Audi, BMW et Mercedes. "Nos aspirations sont de devenir une alternative crédible et haut de gamme. Nous n'essayons pas d'imiter le haut de gamme allemand, car il est désormais et probablement impossible de les battre à leur propre jeu".

Photo espion Mazda CX-60

En d'autres termes, Mazda ne veut pas devenir le prochain Audi, BMW ou Mercedes, mais plutôt changer de paradigme en proposant différents modèles, mais toujours dans le haut de gamme. Dans ses déclarations, Thomson affirme qu'il y a encore de la place dans le segment encombré du luxe pour une marque japonaise, citant Lexus et répondant "pourquoi pas" à la question de savoir si Mazda a l'ambition d'être le prochain Lexus. On peut aussi citer Acura (Honda) et Infiniti (Nissan), mais elles ne sont présentes que sur certains marchés.

Quelle est la prochaine étape ?

Pour devenir une marque haut de gamme, Mazda va se concentrer sur les nouveaux modèles à venir, à commencer par le CX-60 et le CX-90, le premier étant destiné au marché européen et le second aux États-Unis. Des SUV entièrement nouveaux, le dernier étant basé sur une nouvelle plateforme à propulsion arrière qui devrait également servir à la nouvelle génération de Mazda 6.