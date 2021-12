Les premières expériences de cette solution technique remontent aux années 1930 avec l'arrivée sur le marché de coupés ou de cabriolets sportifs équipés d'un hardtop, le toit en tôle intégré à la carrosserie et recouvert d'un matériau souple simulant celui d'une voiture à toit ouvert.

Les voitures sans pilier central ont probablement connu leur heure de gloire dans les années 1950 et 1970, notamment aux États-Unis. Toutefois, ce concept n'a pas complètement disparu, mais, bien que moins fréquemment, il a été repris dans certains modèles de production beaucoup plus récents.

Nous avons sélectionné huit voitures des années 1980 à aujourd'hui qui utilisent cette solution technique.

Nissan Bluebird

Afin de respecter la chronologie, rendons-nous au Japon au début des années 1980 et faisons connaissance avec la septième génération de la famille Nissan Bluebird : c'est dans cette génération (années de production 1983-1990, code U11) que la gamme de modèles a ajouté une carrosserie à quatre portes sans piliers centraux. Cette voiture ne faisait que s'ajouter à la berline habituelle, s'en distinguant par un angle d'inclinaison plus important de la lunette arrière. Ce concept a plu aux acheteurs et a été naturellement reconduit sur les deux générations suivantes.

Saturn Ion

Vers la fin des années quatre-vingt-dix, la société américaine Saturn, qui fait partie de General Motors, célèbre pour le design extravagant - mais pas toujours harmonieux - de ses modèles, a présenté un coupé SC à toit rigide très inhabituel avec une "demi-porte" supplémentaire s'ouvrant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur le côté gauche. Cette voiture a ouvert la voie à la Saturn Ion Quad Coupé à quatre portes presque complète, qui a fait ses débuts quelques années plus tard : les portes arrière "suicide" étaient déjà placées de chaque côté de la carrosserie.

Saturn SC2 Saturn Ion Quad Сoupe

Mazda RX-8

Bien que la Saturn "sans pilier" ne soit destinée qu'au marché américain, elle est lancée au même moment que la Mazda RX-8, qui bouleverse le monde de l'automobile. Hormis son look ravageur et son moteur rotatif 1,3 litre qui développait 231 ch, la "voiture japonaise" se distinguait par une carrosserie très spéciale : le passage à la deuxième rangée de sièges était assuré par des portes "suicide" caractéristiques. L'absence de pilier central n'a pas empêché la Mazda de passer avec succès tous les crash-tests.

Toyota FJ Cruiser

Dans le cas d'un SUV sérieux, il ne faut pas surestimer l'importance de la rigidité de la carrosserie : personne ne veut que les portes se bloquent lors d'un banal "déplacement en diagonale" et que le plastique intérieur grince sous l'effet du relief. Par conséquent, les créateurs du Toyota FJ Cruiser au look néo-rétro (la voiture devrait rappeler le Land Cruiser FJ40 des années soixante), ont décidé d'"amputer" les jambes de force centrales, et ont certainement dû travailler dur. Si l'on en juge par le fait que le modèle est resté dans la chaîne de montage de 2006 à 2017, les efforts n'ont pas été vains.

Mini Clubman

Après les coupés, berlines et SUV, il est temps de parler d'un break. Voici la première interprétation de la Mini Clubman sous l'égide BMW de 2008. En étirant l'empattement de 80 mm et en construisant un petite porte "suicide" du côté passager, les Britanniques ont pu ajouter de la praticité à la citadine initiale. En réalité il n'est pas correct de dire que le Clubman n'a pas de montant central, puisqu'il a été simplement déplacé vers l'arrière. Mais ne serait-ce que pour des raison esthétiques, il entre de fait dans notre classement.

BMW i3

La première voiture électrique de série de Munich est très similaire. Cependant, nous aimons à penser qu'il n'y a pas ici d'entretoises centrales au sens habituel : il n'y a que des entretoises arrière très larges en forme de "L". Quoi qu'il en soit, la BMW i3, qui en est à sa neuvième année consécutive (une mise à jour massive a eu lieu en 2017), a mérité à juste titre une place confortable dans l'histoire de l'automobile. Et les solutions de design audacieuses mises en œuvre par l'équipe d'Adrian Van Hoydonk ne font que renforcer la position de la "petite" électrique.

Ford B-Max

Si vous pensez que la grande majorité des voitures dépourvues de piliers centraux ont des portières arrière, vous avez tout à fait raison. Cependant, vous ne pouvez pas échapper aux exceptions qui confirment la règle. Et le nom de l'un d'entre eux est Ford B-Max. L'atout de la fourgonnette compacte née en 2012 est la présence de portes coulissantes Easy Access de part et d'autre de la carrosserie, faisant une gigantesque ouverture d'un mètre et demi vers un intérieur à cinq places. Il y a 10 ans, Ford avait penser équiper de telles portes sur tous les futurs véhicules à quatre roues. Mais le constructeur a ensuite changé d'avis.

Great Wall Futurist

Ces voitures sans pilier central sont-elles passées de mode ? Si vous en êtes un adepte, sachez que le concept excite toujours les esprits des concepteurs automobiles et des entreprises. Et voici un bon exemple. Il y a seulement un an, au salon de l'automobile de Pékin, Great Wall a présenté le concept appelé Futurist. L'ex-designer de Land Rover Phil Simmons a imaginé une berline nostalgique sans piliers centraux. Il est tout à fait possible qu'un jour le développement de cette idée se concrétise par une voiture de série sous l'une des marques filiales - Wey ou Ora.