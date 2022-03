Mazda passe à la vitesse supérieure et présente un tout nouveau modèle. Il est vrai que d'apparence, il ressemble à sa fratrie, mais en réalité, le Mazda CX-60 est bien plus novateur qu'il n'y paraît. Il repose sur la plateforme Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture et il est équipé du système i-Activ AWD qui entraîne avant tout les roues arrière.

La nouvelle Mazda est imposante avec sa longueur de 4745 mm, sa largeur de 1890 mm et sa hauteur de 1670 mm. Elle offre un bel espace l'intérieur (coffre de 570 litres) grâce à un empattement de 2870 mm. Il convient de noter que le Mazda CX-60 pèse 2070 kg à vide lorsqu'il est équipé de jantes de 20 pouces.

C'est aussi le premier hybride rechargeable de la marque japonaise et il sera aussi bien commercialisé sur son marché domestique, qu'en France et en Europe dés l'année prochaine. La version PHEV, ou hybride rechargeable arrivera en premier. Celle-ci est motorisée par un moteur essence 2,5 litres atmosphérique (191 ch/261 Nm) couplé à un moteur électrique (136 ch/250 Nm). Ensemble, cette motorisation baptisée e-Skyactiv développe 241 kW, soit environ 328 ch pour un couple respectable de 500 Nm.

Bien qu'il n'ait pas de vocation sportive, le CX-60 peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Toutefois, ne comptez pas sur sa cavalerie pour filer à toute vitesse sur l'autoroute allemande. Sa vitesse maximale est limitée à 200 km/h, et 140 km/h lorsque le moteur à combustion interne est coupé. En cycle mixte et d'après le cycle WLTP, le Mazda CX-60 peut parcourir une distance de 63 km grâce à sa batterie lithium-ion de 17,8 kWh.

Les moteurs logés sous le capot avant adoptent une position longitudinale. Le quatre cylindres de la version hybride rechargeable sera prochainement suivi par des moteurs essence et diesel de six cylindres en ligne. Le premier (e-Skyactiv X) opte pour une cylindrée de 3,0 litres tandis que le second (Skyactiv-D) a une cylindrée de 3,3 litres Ces deux motorisations sont couplées à une hybridation douce de 48 V. Tous les moteurs sont associés à une boîte automatique à huit rapports.

Comme nous l'avons évoqué dans un précédent article, Mazda a l'intention de monter en gamme, et cela se voit dès à présent avec le CX-60. Son intérieur épuré ne dispose que de très peu de boutons. Le centre névralgique de la voiture est intégré à l'écran central de 12,3", toutefois, quelques boutons physiques persistent - et heureusement d'ailleurs. L'habitacle se veut chic, le soin apporté dépendra surtout de la finition choisie par le client : Prime, Exclusive, Homura et Takumi. En Allemagne, les prix démarrent à 47 390 € et grimpent jusqu'à 52 890 €.