La BMW XM est la nouvelle sportive tout droit sortie d'Allemagne. Il s'agit d'un modèle développé entièrement par BMW M, la division sportive du constructeur de Munich. Comme nous l'avons vu lors de sa présentation (à retrouver en fin d'article), le SUV embarque un V8 électrifié capable de délivrer plus de 600 ch dans sa version standard.

Le style de la BMW XM ne fait visiblement pas l'unanimité auprès du public. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se plaignent de son design. Jugé trop lourd et ostentatoire, un illustrateur a poussé la philosophie XM à son paroxysme avec un kit carrosseries des plus vulgaires.

Cela commence à l'avant avec un bouclier redessiné et des bandes collées sur capot. ildar_project a aussi ajouté des éléments en carbone visibles aussi bien à l'avant, qu'à l'arrière ainsi qu'au niveau des passages de roues. Il a ajouté un becquet de toit et de vitre ainsi qu'un extracteur d'air des plus fous.

Il a aussi rabaissé la garde au sol du SUV tout en prenant soin de modifier les jantes. Cerise sur le gâteau, comme si toutes les modifications apportées n'étaient pas suffisantes, ildar_project a peint le véhicule en jaune afin de s'assurer que l'engin ne passe surtout pas inaperçu dans les rues.

Ce ne sont que des rendus, mais attendez de voir des préparateurs automobiles comme Mansory se précipiter sur la BMW XM une fois que le véhicule sera livré aux clients. Le SUV semble être une base idéale pour le grand plaisir de ses futurs propriétaires qui pourront narguer les aficionados du Lamborghini Urus. D'ailleurs, ce dernier paraît presque sage par rapport à la BMW XM, hâte de les comparer.

BMW M prépare une version plus puissante et agressive de son SUV. Un teaser du Label Red a été publié sur internet, on parle d'une puissance de 750 ch !