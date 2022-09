On l'attendait depuis un certain temps déjà. Depuis la présentation d'un concept le préfigurant en 2021. Environ un an après, le BMW XM devient une voiture de série, confirmant un très style personnel, sa haute technologie et son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 650 ch.

La production commencera fin 2022 à l'usine de Spartanburg, en Caroline du Sud. Les prix débuteront à 160 000 euros.

653 chevaux... en attendant plus !

Sans plus attendre, regardons ce qui se passe dans ce XM. Le groupe motopropulseur hybride rechargeable du gros SUV se compose du V8 biturbo de 4,4 litres de 490 ch et d'une unité électrique BMW eDrive de cinquième génération de 197 ch (alimentée par une batterie de 25,7 kWh installée dans le plancher) intégrée à la boîte automatique M Steptronic à 8 rapports. Ensemble, les deux moteurs libèrent 653 ch et 800 Nm de couple par le biais du système de transmission intégrale M xDrive.

Grâce aux quatre roues motrices, au couple instantané du moteur électrique et au Launch Control, la XM passe de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et atteint une vitesse maximale de 250 km/h (270 km/h avec le pack M Driver's).

En outre, en mode électrique seul, la vitesse est limitée à 140 km/h et il est possible de parcourir environ 50 km. En ce qui concerne la recharge, le système M Hybrid prend en charge le courant alternatif jusqu'à 7,4 kW, ce qui permet de passer de 0 à 100 % de charge en un peu plus de trois heures.

Les performances, en revanche, sont appelées à devenir de plus en plus intéressantes. Après le lancement de la XM "normale", BMW prévoit de dévoiler la série spéciale "Label". Peu après le lancement du modèle au printemps 2023, le Label Red avec 745 ch et 997 Nm sera disponible. La production de ces unités est prévue pour l'été 2023, les caractéristiques et les équipements restant à définir.

Une mécanique de course

La mécanique de BMW se retrouvera également dans les voitures de course qui participeront au championnat nord-américain IMSA en 2023 et au championnat WEC en 2024. Cela signifie que ce même hybride rechargeable (modifié en plusieurs parties pour libérer tout son potentiel) équipera les monoplaces qui participeront à des courses emblématiques telles que les 24 heures de Daytona et les 24 heures du Mans.

Impossible de passer inaperçu

Le look du BMW XM est resté largement inchangé par rapport au concept. La firme de Munich n'a pas abandonné ses formes imposantes, mais des garnitures et des détails ont été ajoutés pour rendre l'extérieur encore plus complet et personnel.

En témoignent les cadres dorés qui soulignent encore davantage la ligne distinctive des fenêtres et le large diffuseur, tandis que les inserts noirs brillants renforcent la grande calandre hexagonale à double rein et donnent aux passages de roues encore plus de solidité.

On retrouve le principe des phares destructurés en deux parties, comme sur les derniers X7 et Série 7, avec deux LED ultra-minces faisant office de feux de position et de clignotants, tandis que les plus grands phares font office de feux de croisement.

À l'arrière, en revanche, les phares enveloppent les côtés de la voiture, tandis que le logo BMW gravé au laser sur la lunette arrière confirme le grand souci du détail.

Les jantes en alliage de 23 pouces en deux tons, noir et or de nuit, attirent également l'attention. Il est également possible de commander des modèles de 22 pouces avec un design spécial destiné à réduire le poids et la traînée aérodynamique.

En ce qui concerne les couleurs, en revanche, la BMW peut être choisie dans sept couleurs différentes, dont trois sont nouvelles parmi tous les modèles M et une signée BMW Individual. Le constructeur prévoit toutefois que d'ici l'été 2023, le catalogue de peinture sera élargi à plus de 50 couleurs individuelles.

Un véritable salon

Malgré sa vocation sportive, à bord, le BMW XM ne renonce pas au luxe et à l'espace. De série, le méga SUV est configuré en cuir Merino individuel noir avec surpiqûres contrastées Black Grey. Les revêtements en cuir Nappa, en Alcantara et en fibre de carbone ajoutent encore au raffinement. Naturellement, les clients les plus exigeants disposent de nombreuses possibilités de personnalisation, tant au niveau des matériaux que des couleurs.

Le même soin est apporté aux passagers arrière, à tel point que BMW appelle la deuxième rangée le "M Lounge" pour souligner le confort des passagers et la qualité de la sellerie.

L'effet waouh est assuré par la garniture de toit en Alcantara constellée de 100 LED qui produisent des animations différentes selon le mode de conduite ou dans certaines situations, comme un appel entrant sur un smartphone connecté en Bluetooth ou pour signaler le risque d'accident à l'ouverture des portes.

La technologie est la même que sur les dernières BMW haut de gamme, l'écran incurvé BMW occupant une grande partie du tableau de bord et donnant accès aux fonctions d'infodivertissement du Live Cockpit Professional. Ici, le système d'exploitation iDrive 8 a été mis à jour en termes de graphiques et de paramètres pour s'adapter pleinement au style du super SUV bavarois.

Enfin, l'équipement de sécurité de série comprend tous les dispositifs BMW Driving Assistant, à savoir l'alerte de collision frontale, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistant d'évasion et l'assistant d'alternance. Si vous choisissez le pack Driving Assistant Professional, vous bénéficiez également du régulateur de vitesse actif avec Stop&Go et des fonctions de direction autonome et d'assistant de contrôle de trajectoire.

Des modes de conduite pour tous les goûts

Le panneau de la console centrale vous permet de changer de "mode de puissance" entre Hybride, Électrique et eControl. Le premier gère le "dialogue" entre les deux moteurs, le second n'utilise que le groupe électrique (avec un son spécialement développé pour la XM), tandis que le troisième conserve la charge de la batterie afin de pouvoir l'utiliser plus tard, par exemple, en entrant dans une zone urbaine.

Différents programmes de conduite peuvent être sélectionnés en mode hybride, du mode Confort (qui optimise la consommation de carburant et la souplesse de conduite) aux modes Sport et Sport Plus, plus engageants, qui mettent davantage l'accent sur la réactivité et la puissance de la voiture.

En parlant de modes personnalisables, le XM propose diverses fonctions pour le système de transmission intégrale M xDrive.

Le menu "M Setup" vous permet de sélectionner les programmes 4WD Sport et 4WD Sand, le premier envoyant plus de puissance aux roues arrière, tandis que le second est conçu pour une adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles. Même, le système 4WD Sand verrouille le différentiel arrière M Sport, améliorant ainsi la traction sur les terrains les plus délicats comme le font les vrais tout-terrains.

Équilibré comme un vrai M

BMW affirme que le XM bénéficie d'un équilibre de poids 50:50 sur les deux essieux et d'un châssis avancé conçu pour un confort de conduite maximal.

En effet, le SUV est équipé de série de la suspension Adaptive M Professional, dont la rigidité change en fonction du mode de conduite. Un autre élément important est le confort actif de roulement, qui consiste en un moteur électrique de 48 volts installé à l'intérieur des barres antiroulis avant et arrière.

En pratique, le dispositif "redresse" la voiture lorsqu'elle négocie un virage ou heurte un nid de poule profond, tout en minimisant le roulis. La direction active intégrale, montée pour la première fois sur un modèle M, est également utile dans les virages. Sur la XM, les roues arrière tournent en antiphase, ce qui réduit le rayon de braquage à faible vitesse et améliore généralement la dynamique de conduite.