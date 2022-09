Les XM et Z4 restylés seront dévoilées dans le courant de la semaine et la M2 en octobre, après quelques mois bien remplis au cours desquels nous avons vu la M4 CSL et la M3 Touring débarquer. L'année 2022 nous a également apporté les Série 3 et X7 restylés, ainsi que la nouvelle Série 7 et son dérivé électrique i7. Sans oublier que les Bavarois ont également dévoilé les nouveaux X1/iX1 !

On peut donc dire que l'année a été bien remplie jusqu'à présent. Et le meilleur reste à venir, car les débuts de la 3.0 CSL se rapprochent !

Nos amis de longue date de BMWBLOG ont appris de sources munichoises que l'édition spéciale au goût rétro sera finalement présentée en novembre. Le point culminant des célébrations du 50e anniversaire de M, le Competition Sport Lightweight ne sera pas le modèle M dédié que les enthousiastes attendaient pour succéder à la M1 à moteur central. Il s'agira plutôt d'une M4 CSL lourdement remaniée, au prix astronomique de 750 000 euros.

BMW 3.0 CSL photos espions sur le Nürbugring

13 Photos

De loin la nouvelle BMW la plus chère de tous les temps, la 3.0 CSL sera vendue exclusivement en propulsion, comme la M4 CSL. Une différence majeure entre les deux sera la disponibilité d'une boîte de vitesses manuelle. En effet, on pense que la voiture de performance ultra-exclusive sera vendue uniquement avec une 6MT. Les ingénieurs devraient faire tourner le moteur S58 à environ 560 ch, dépassant ainsi de 10 ch le six cylindres en ligne 3,0 litres biturbo de la M4 CSL et de 50 ch celui de la M4 Competition.

Outre sa puissance accrue, l'équivalent moderne de la 3.0 CSL E9 sera allégé et ne pèsera que 1550 kg. Cela la rendrait plus légère de 75 kg que la M4 CSL, qui a elle-même perdu 100 kg par rapport à la M4 Competition Coupé. Avec plus de puissance pour déplacer moins de poids, le coupé passerait de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, soit deux dixièmes de seconde de moins que la M4 CSL. Cela peut ne pas sembler très impressionnant, mais gardons à l'esprit que nous comparons une voiture à transmission manuelle avec une voiture équipée d'une automatique ultra-rapide.

Le rapport mentionne ensuite que BMW ne produira que 50 voitures, dont 30 unités resteront en Europe et huit seront expédiées en Asie. On ne sait pas encore où iront les 12 véhicules restants, mais les États-Unis ne devraient pas être servis. La production devrait débuter en novembre et les premières voitures seront livrées au début de l'année prochaine.