Qui aurait cru que la gamme de la M4 pouvait être aussi compliquée ? Vous avez les modèles de base et Compétition, les boîtes de vitesses manuelles et automatiques, la propulsion et la transmission intégrale, ainsi que le cabriolet et le coupé CSL.

Ce dernier est temporairement tout en haut de la pyramide, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que BMW lâche le 3.0 CSL en hommage au Coupé Sport Lightweight original de génération E9.

Alors que son ancêtre - dont seulement 167 unités ont été fabriquées - était une homologation spéciale, l'hommage moderne a un objectif différent. Il représente le point culminant des célébrations de BMW M en 2022, lorsque la division des performances célébrera son 50e anniversaire. Dotée d'une calandre réniforme beaucoup moins controversée que celle de toute autre M4 en vente aujourd'hui, la 3.0 CSL a été illustrée sur la base des premiers clichés espions que nous avons vus à la fin du mois dernier.

Le véhicule d'essai avait apparemment des prises d'air rondes typiques de la M3 CSL (bien que la E46 n'en ait qu'une seule) et des passages de roues élargis, ainsi qu'un capot plus musclé. L'arrière de la voiture était tout aussi intéressant, avec un aileron monté sur le toit qui surplombait l'antenne en forme d'aileron de requin. Le prototype annoncé par BMW et immortalisé par nos espions comportait également un aileron plus imposant sur la malle de coffre pour renforcer la force d'appui. Des feux arrière retravaillés apparaissaient à travers la livrée colorée conçue pour célébrer un demi-siècle de M.

La 3.0 CSL sera de loin la plus exclusive de toutes les CSL. En effet, il est prévu qu'elle devienne la nouvelle BMW la plus chère de tous les temps. La production serait limitée à 50 voitures et chacune d'entre elles coûtera la somme astronomique de 750 000 euros. Il s'agira d'une voiture à propulsion uniquement, dont le six cylindres en ligne développera une puissance d'environ 560 chevaux, transmis à la route par une boîte manuelle à six vitesses.

Elle sera dévoilée à la fin de l'année, probablement après la M2 G87 et le SUV hybride rechargeable XM prêt pour la production.