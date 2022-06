On a appris il y a quelques jours qu'au moins une nouveauté signée BMW M arrivera dans le courant de l'année 2022. Le constructeur automobile l'a dit lors du Festival of Speed de Goodwood la semaine dernière. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Franciscus van Meel, le patron de BMW M, le confirme sur son Instagram, accompagné de clichés du modèle à venir !

Oui oui, il s'agira bien d'un hommage à la mythique 3.0 CSL. Un modèle très exclusif et limité qui prendra vie sur la base de la M4 CSL, mais avec des panneaux de carrosserie sur mesure. La livrée d'inspiration M de la voiture ne nous aide pas à identifier les éléments de style spécifiques au modèle, mais quelques éléments se démarquent. À commencer par la calandre réniforme au-dessus d'une ouverture agressive du pare-chocs inférieur qui est couverte par la plaque d'immatriculation. À l'extérieur du pare-chocs on remarque des prises d'air rondes qui semblent alimenter le système de refroidissement.

Galerie: BMW M 3.0 CSL Hommage Teasers

3 Photos

Les teasers montrent également l'arrière du coupé, où l'on peut voir le spoiler monté sur le toit ainsi que ce qui ressemble à un nouvel aileron arrière qui rappelle le modèle des années 1970. Les ombres masquent le diffuseur arrière, mais nous pouvons apercevoir quatre sorties d'échappement. La voiture a également des ailes avant et arrière plus larges.

Bien que BMW ait annoncé que nous verrons une nouvelle voiture M cette année, nous ne savons pas grand-chose à son sujet. Les rumeurs indiquent que le modèle produira 600 chevaux et 700 Newton-mètres de couple. Ce groupe motopropulseur permettra au coupé d'atteindre 100 kilomètres à l'heure en 3,5 secondes, avec une vitesse de pointe autour de 320 km/h.

BMW alimentera les roues arrière par le biais d'une boîte de vitesses ZF à huit rapports, mais un autocollant à l'arrière indique "6MT FTW", ce qui fait allusion à une boîte manuelle à six rapports dans la voiture. Il y a d'autres autocollants, mais nous ne pouvons pas les lire.

La 3.0 CSL des temps modernes que BMW prépare serait vendue 600 000 euros, ce qui n'est pas donné pour le modèle spécial M Hommage. Cependant, l'exclusivité de la voiture contribuera à son prix, puisque les rapports indiquent que BMW prévoit de produire seulement 50 exemplaires de la voiture pour célébrer les 50 ans de sa division BMW M. La semaine dernière, nous avons également vu BMW présenter le premier break officiel de la M3 Touring, et nous avons vu la M4 CSL dévoilée en mai.