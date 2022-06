Ce n'est pas nouveau, la boîte manuelle perd du terrain au profit de la boîte automatique. Les constructeurs le savent si bien et sont nombreux à ne plus proposer ce genre de transmission à leurs clients. Mais BMW M nage à contre-courant. En effet, Frank van Meel, le chef de BMW M a déclaré à Autocar que la boîte manuelle sera maintenue en vie.

"D'un point de vue technique, il y a peu de raisons de la sauver. Elle est plus lourde, plus lente et sa consommation de carburant est moins bonne. Mais le client et les fans aiment vraiment la boîte manuelle. Elle leur permet de démontrer qu'ils peuvent dompter la bête - et c'est là l'essentiel. Nous voulons donc la conserver", a déclaré Frank van Meel à Autocar.

Le client est roi, et BMW M n'a pas oublié cet adage. Ses responsables sont unanimes, la boîte manuelle a représenté 50 % des ventes de la BMW M2, il faut donc la conserver ! Par ailleurs, nous savons d'ores et déjà que la nouvelle BMW M2 sera proposée en boîte manuelle à six rapports et automatique à huit rapports. Nous avons déjà pris en main cette nouveauté qui sera présentée très prochainement. Vous pouvez découvrir notre avis ci-dessous :

"Pour la M2, une voiture sur deux est achetée avec une boîte manuelle. Les clients veulent montrer qu'ils savent gérer la bête. S'ils ont un moyen de montrer qu'ils savent le faire, alors ils le veulent - et la boîte de vitesses manuelle en fait partie", a ajouté Frank van Meel.

Les amateurs du levier de vitesse savent donc chez quel constructeur frapper s'ils veulent s'offrir une voiture de sport manuelle. Plusieurs constructeurs dont Volkswagen et Mercedes-Benz ont annoncé que la transmission manuelle sera retirée du catalogue au fil des années jusqu'à sa disparition totale. Il faut aussi noter qu'avec l'arrivée des voitures électriques, ce type de boîte a peu de chances de survie. En effet, les voitures à batterie n'ont pas besoin de transmission, hormis quelques exceptions comme le Porsche Taycan, la puissance est transmise aux roues sans cet organe mécanique.