Avec le durcissement des réglementations et des restrictions dans le monde entier, ainsi que les délais fixés pour la vente des véhicules alimentés par des combustibles fossiles, les jours des moteurs à combustion interne purs sont comptés. Pour BMW, l'électrification n'est plus très loin, même pour la vénérable division M dirigée par le PDG Frank van Meel.

La BMW XM sera la première du genre dans l'avenir électrifié de la division M, qui arrivera en production à la fin de 2022. Mais si vous vous demandez laquelle des voitures M sera la dernière à être propulsée par un pur moteur à combustion interne, van Meel a confirmé qu'il s'agira de la prochaine BMW M2 !

Galerie: Teaser - BMW M2

4 Photos

Dans une interview accordée au journal allemand Bimmer Today, le nouveau chef de BMW M a confirmé que la M2 sera le dernier véhicule M sans aucune forme d'électrification.

"La BMW M2 à six cylindres en ligne et à propulsion arrière sera définitivement une machine de conduite puriste. Nous verrons de plus en plus d'électrification dans d'autres véhicules, bien sûr sous différentes formes, en commençant par le système électrique de 48 volts et les hybrides rechargeables jusqu'aux moteurs entièrement électriques. Vu sous cet angle, la M2 sera la dernière M avec un entraînement par moteur à combustion pur et également sans portée d'électrification telle qu'un réseau de bord de 48 volts, oui", a déclaré M. van Meel.

Cela dit, si vous appréhendez toujours l'arrivée des voitures BMW M électrifiées, la M2 sera votre dernière chance. Mieux encore, elle est livrée avec une boîte de vitesses manuelle, qui est apparemment le choix de plus de la moitié des acheteurs américains de M2, selon M. van Meel.

La BMW M2 de la génération G87 a été partiellement révélée dans une récente fuite. Le coupé haute performance commencera sa production vers la fin de l'année au Mexique, nous nous attendons donc à des débuts dans le courant de l'année 2022.

Entre-temps, la BMW M3 Touring fera sa première apparition mondiale à Goodwood le 23 juin.