La BMW M2 millésime 2023 ne devrait plus tarder. La marque allemande a testé le nouveau modèle sous le manteau depuis l'année dernière, et a diffusé des teasers plus tôt cette année.

Cependant, il semble que BMW n'ait pas pu garder la M2 à l'abri des regards indiscrets des internautes. Dans un post Instagram de l'utilisateur @wilcoblok, l'arrière d'une BMW M2 a été immortalisé, montrant de nombreux détails sur l'arrière du coupé. Selon le post sur les médias sociaux, la source de l'image était un autre utilisateur d'Instagram, @bmw_m_collector, un fan de voitures BMW M.

Sur la photo arrière de la M2 supposée, les feux semblent suivre la proportion des feux du modèle sortant, au lieu d'opter pour le style étroit des plus grandes M3 et M4. Le réflecteur vertical a également été conservé, tandis que les quadruples sorties d'échappement sont à peine visibles sur les images qui ont fuité. La forme et les graphiques LED des feux arrière ont été revus.

Ce n'est pas la première fois que le design de la BMW M2 fait l'objet d'une fuite en ligne. L'année dernière, le pare-chocs avant de la M2 a été posté sur Instagram, révélant une calandre carrée et des prises d'air dans les coins pour le coupé compact.

Jusqu'à présent, le pare-chocs avant divulgué reste aligné avec les clichés espions et les teasers, ce qui nous dit que les rendus de cette fuite pourraient être proches de la réalité.

La nouvelle BMW M2 doit être révélée cette année. Alors que l'on pensait pouvoir la voir au Festival of Speed de Goodwood ce mois-ci, un récent communiqué officiel a annoncé le contraire. En revanche, la BMW M3 Touring y fera ses débuts, aux côtés de la M4 CSL.