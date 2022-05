Pour la cinquantième année de la division M de BMW, de nombreux modèles spéciaux sont prêts à être lancés. Après la M4 CSL et les M3 et M4 M 50 Jahre Edition, le constructeur bavarois prépare maintenant le terrain pour la nouvelle génération de la M2. La déclinaison la plus sportive de la Série 2 Coupé est l'héroïne d'un nouveau teaser officiel.

Elle arrive !

La vidéo partagée par BMW sur sa chaîne YouTube montre une séquence rapide de plans de nuit et les mots "Get Ready for Playtime". La voiture n'apparaît en fait que dans de très rares instants où l'on peut voir le contour des phares et un bref aperçu de l'intérieur.

Depuis quelques temps, grâce à de nombreuses photos espions, on commence à en savoir un peu plus sur la future M2. La BMW se distinguera par un pare-chocs plus agressif avec un détail en forme de V dans la zone centrale et une largeur de voie accrue par rapport aux autres versions de la Série 2 Coupé.

La nouvelle génération sera également dotée de nouvelles jantes en alliage de couleur bronze et d'un spoiler assez prononcé. Il y aura également deux types de diffuseur: l'un avec une double paire d'échappements disposés de part et d'autre du pare-chocs et l'autre (faisant probablement partie des accessoires M Performance Parts) avec un élément trapézoïdal et les quatre sorties d'échappement disposées en diagonale.

Intérieur de style M et jusqu'à 450 ch

L'intérieur de la BMW sera doté du système d'infodivertissement BMW iDrive 8 avec un panneau incurvé intégrant les deux écrans du combiné d'instruments et de la navigation/multimédia. En outre, la M2 se distinguera des autres versions par des sièges encore plus sportifs et enveloppants et une série d'inserts spécifiques pour le tableau de bord et le tunnel central. Et les modes de conduite supplémentaires ne manqueront pas, surtout sur circuit.

Sous le capot devrait se trouver le six cylindres en ligne 3.0 biturbo S58 déjà utilisé sur les M3 et M4. La puissance, cependant, pourrait être limitée à environ 450 ch pour éviter de créer une concurrence interne. Des combinaisons avec la propulsion arrière et une transmission automatique à huit vitesses sont attendues (une boîte manuelle n'est pas impossible).

Quand la nouvelle M2 fera-t-elle ses débuts ? Il n'y a pas de date ferme, mais nous savons que la production commencera officiellement à la fin de 2022. Il est donc possible que le modèle soit dévoilé d'ici l'été.