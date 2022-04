BMW met la touche finale à la toute nouvelle M2 et, hier encore, nous avons vu un prototype faire un tour sur le Nurburgring poursuivi par la future M4 CSL. Aujourd'hui, le constructeur bavarois a fait une annonce officielle concernant le coupé de sport accompagnée de quatre images : la nouvelle BMW M2 sera produite au Mexique.

La M2 de deuxième génération sera exclusivement à l'usine BMW de San Luis Potosí. Le modèle devrait arriver sur les chaînes de montage "à la fin de l'année 2022" et deviendra alors le troisième produit BMW à être fabriqué dans cette même usine. La Série 3 est sur les mêmes lignes de production depuis 2019 et la nouvelle Série 2 Coupé y est également fabriquée. Avec l'ajout de la M2, BMW prévoit d'embaucher 800 employés supplémentaires et de lancer une deuxième équipe de production.

Galerie: Teaser - BMW M2

4 Photos

Le début de la production de la nouvelle M2 coïncidera avec la célébration du 50e anniversaire de BMW M. "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer à la célébration du 50e anniversaire de M, maintenant que notre usine mexicaine construira des véhicules M pour le monde entier", commente Harald Gottsche, président et chef de la direction de l'usine BMW de San Luis Potosí.

Selon les premières informations, la nouvelle BMW M2 ne sera disponible qu'en propulsion avec la possibilité d'une boîte manuelle à six vitesses. Une version modifiée du moteur turbocompressé de 3,0 litres en ligne de la M4 sera probablement sous le capot, développant environ 450 chevaux en version Competition. Des rumeurs circulent déjà sur Internet selon lesquelles une version plus puissante serait prévue un peu plus tard.

Malheureusement, nous ne pouvons pas donner de date exacte pour le lancement de la nouvelle M2. Selon toute vraisemblance, elle devrait arriver sur le marché que l'année prochaine après une présentation au cours de cette année.