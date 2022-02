La BMW M2 est l'une des voitures de sport les plus aimées et appréciées du moment et beaucoup attendent avec impatience l'arrivée de la nouvelle génération, prévue en 2022. Pour l'instant, il n'y a que des photos espions et rien d'officiel concernant la puissance, le style ou quoi que ce soit d'autre, mais grâce à de nouvelles photos prises lors des essais du coupé bavarois, nous pouvons repérer quelques changements dans la carrosserie.

La mule que nous avons aperçue sur la route était accompagnée d'une M240i, actuellement la version la plus puissante de la gamme BMW Série 2 avec 374 ch, naturellement sans le camouflage qui recouvre la M2. Et là, nous avons pu constater une différence entre les deux : la forme des feux avant. Sur la M240i, ils s'effilent vers la calandre, tandis que sur la M2, ils conservent la même ligne.

Les détails qui font la différence

Un changement minime mais significatif, accompagné d'autres innovations esthétiques que le camouflage ne peut cacher. Il y a la calandre, par exemple, qui ne sera pas en format XXL comme sur les M3 et M4, mais aura un design différent - il est difficile de dire si les bandes horizontales sont fausses ou non - et sera plus grande. Les prises d'air avant seront également modifiées pour permettre au 6-cylindres 3.0 L de respirer encore mieux.

À l'arrière aussi, il y aura des différences entre la BMW M2 et la M240i, la M2 ayant quatre sorties d'échappement au lieu de deux et un diffuseur beaucoup plus imposant. Le petit spoiler en fibre de carbone sera conservé.

L'habitacle n'apparaît pas encore clairement sur les photos, mais certains disent qu'il ne reprendra pas le design intérieur de l'autre Série 2 et qu'il accueillera plutôt le grand écran incurvé vu sur les BMW iX et i4.

Plus de 400 ch

Ce que les photos ne peuvent pas faire, c'est nous dire combien de chevaux aura la nouvelle BMW M2. Presque tout le monde s'accorde à dire qu'elle démarrera à 400 ch, que la version Compétition atteindra 430 ch et que les versions CS et CSL, encore plus extrêmes, culmineront à 450 ch, s'approchant ainsi des 480 ch des BMW M3 et M4 de base. Ce qui est certain, c'est que le moteur sera le moteur enverra toute sa puissance à l'arrière, et ça, c'est bon !