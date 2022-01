Les 12 prochains mois seront assez chargés pour la division M de BMW. Le département performance de la société bavaroise met la touche finale à un certain nombre de nouveaux produits importants, notamment la version de production de la XM, la M3 Touring et la M4 CSL. Enfin, une toute nouvelle génération de la M2 devrait arriver d'ici 2023, faisant office de modèle phare de la nouvelle famille de la Série 2.

Nous avons déjà vu de nombreux prototypes de la nouvelle M2, mais il semble que le travail sur le véhicule de performance continue à plein régime. Nos photographes étaient une fois de plus au bon endroit au bon moment et ont réussi à photographier une voiture d'essai camouflée sur une piste d'essai près du cercle arctique. À en juger par ces clichés, le pilote d'essai n'a pas poussé la voiture à ses limites, mais il s'est tout de même autorisé un léger survirage.

Galerie: Photos espion BMW M2 (2023)

11 Photos

Ce n'est probablement pas une nouvelle pour vous, mais nous tenons à réaffirmer que la nouvelle M2 ne sera pas dotée de la calandre XXL des M3/M4. Au lieu de cela, le modèle d'entrée de gamme de BMW M portera des grilles de forme plus traditionnelle qui ne se prolongent pas dans la partie inférieure du pare-chocs. Plusieurs ouvertures d'aération intégrées plus harmonieusement à la configuration de cette zone fourniront de l'air frais aux radiateurs, aux refroidisseurs intermédiaires et aux freins avant.

Mais que se cache-t-il derrière ce bouclier avant agressif ? Évidemment, il n'y a pas encore de réponse officielle de BMW, mais il semblerait que le moteur S58 à six cylindres en ligne de la M4 soit de la partie, mais sous une forme modifiée. La M2 de série développerait 400 chevaux, transmis exclusivement aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à six vitesses ou d'une transmission automatique. Passez à la version Compétition, plus puissante, et vous profiterez probablement de 430 chevaux, voire plus.

La M2 standard et la M2 Competition ne seraient que la partie émergée de l'iceberg de la gamme performance de la petite voiture. Une fois que la sportive sera présentée aux alentours de l'été 2022, le coupé pourrait être suivi d'un modèle CS encore plus puissant et d'une version CSL plus hardcore.