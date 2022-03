C'est l'heure des crash-tests pour sept nouveaux modèles. Les tests, réalisés par EuroNCAP (l'organisme européen qui vérifie la sécurité des voitures), ont porté sur quatre SUV, une compacte, un coupé et un multispace.

Il s'agit de la Volkswagen Polo, du Volkswagen Taigo, de la Lexus NX, de la Renault Megane E-Tech, de la BMW Série 2 Coupé, du Volkswagen ID.5 et du Ford Tourneo Connect. Tous les modèles testés ont obtenu la note maximale de 5 étoiles, à l'exception de la BMW, qui a récolté 4 étoiles.

Volkswagen Polo - 5 étoiles

La nouvelle compacte allemande a excellé en matière de protection des adultes avec un score de 94 %, tandis que la protection des enfants atteint 80 %. La protection des usagers de la route est de 70 % et l'assistance au conducteur de 70 %.

La Volkswagen Polo a obtenu les meilleurs résultats pour les chocs latéraux (grâce à la présence de l'airbag central) et la facilité de sauvetage et l'extraction des passagers en cas d'accident.

Volkswagen Taigo - 5 étoiles

Les scores sont identiques pour le Taigo, le nouveau SUV coupé du constructeur allemand. Ce modèle a également obtenu un score de 94 % pour la protection des adultes et de 70 % pour l'assistance au conducteur. Les résultats obtenus pour la protection des enfants (84 %) et des piétons (71 %) sont encore meilleurs.

Le Taigo réagit bien aux différents types d'impact et offre une bonne protection, même en cas de collision arrière. Dans ce cas, la voiture freine automatiquement, réduisant ainsi le risque de carambolage.

Lexus NX - 5 étoiles

Le Lexus NX hybride rechargeable obtient une note de 5 étoiles avec une note maximale de 91 % pour les aides à la conduite, grâce à un freinage d'urgence automatique très efficace et au maintien de la trajectoire. Le SUV japonais est également très bon pour la protection des piétons, avec de bons résultats en cas d'impact au niveau de la tête et des jambes.

Renault Mégane E-Tech - 5 étoiles

5 étoiles également pour la Renault Megane E-Tech, le SUV électrique récemment ajouté à la gamme du constructeur français. La Mégane obtient un score de 85 % pour la protection des adultes et de 88 % pour la protection des passagers plus petits (la valeur la plus élevée de cette série de tests). La Mégane a obtenu un score de 65 % pour la protection des piétons, l'EuroNCAP soulignant le résultat négatif pour la zone pelvienne de la personne touchée.

Enfin, la Mégane obtient 79 % pour les systèmes de sécurité, grâce à la présence de nombreux dispositifs tels que le maintien dans la voie et l'assistant de vitesse intelligent.

BMW Série 2 Coupé - 4 étoiles

Le seul modèle de cette série de tests à ne pas obtenir la note maximale est la nouvelle BMW Série 2 Coupé. La bavaroise a obtenu des résultats positifs pour la protection des adultes et des enfants (82 % et 81 %), ainsi qu'un score de 67 % pour la protection des piétons.

La Série 2 Coupé a été pénalisée par l'efficacité de ses systèmes d'aide à la conduite avec un score de 64 %, en raison notamment d'un manque de précision dans des scénarios plus complexes, comme le freinage d'urgence lorsqu'un cycliste déboule soudainement.

Volkswagen ID.5 et Ford Tourneo Connect - 5 étoiles

5 étoiles également pour le Volkswagen ID.5 et le Ford Tourneo Connect, qui ont confirmé les résultats obtenus respectivement par l'ID.4 et le Volkswagen Caddy. Ces modèles partagent en effet une grande partie de la structure et des composants et offrent un degré de protection sensiblement identique.