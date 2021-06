Après la publication de plusieurs teasers l'annonçant, voici que le nouveau Lexus NX se révèle à la lumière du jour ! Une deuxième génération du SUV premium de taille moyenne qui, dans la gamme, se place entre le plus compact UX (également proposé en électrique) et le fleuron RX.

Le NX millésime 2021, qui arrivera chez les concessionnaires au cours du dernier trimestre de l'année, est nouveau à 95% et fait évoluer le modèle précédent, présenté en 2014, à tous les points de vue, notamment en matière de connectivité et de motorisation, en proposant, en plus de la version hybride, une nouvelle variante hybride rechargeable, rien de moins que la première dans l'histoire de Lexus.

Taillé à la serpe

D'un point de vue esthétique, le NX n'a jamais manqué de caractère, c'est pourquoi le design de la deuxième génération semble être une évolution moderne des caractéristiques stylistiques qui ont rendu le modèle si populaire. La carrosserie arbore des traits très modernes, un style typiquement japonais et qui semble avoir été sculpté par l'aérodynamisme.

Les changements par rapport au premier NX sont évidents : la calandre en forme de sablier à l'avant est plus verticale avec des contours plus fin, les feux avant ne sont plus scindés en deux parties, tandis qu'à l'arrière, le NX cède à la ligne de LED horizontale qui traverse le hayon, qui a déjà fait ses débuts sur l'UX. Déjà ça permet d'élargir visuellement la voiture, en en plus c'est plus à la mode que jamais !

Fait intéressant : à l'arrière, le logo "L" à l'intérieur de l'ovale bleu clair fait place au nom complet, en toutes lettres, de la marque.

Par rapport à la génération précédente, la longueur a augmenté de 2 cm (4,66 m), tout comme la largeur (1,86 m), tandis que la hauteur a augmenté de 5 mm (1,65 m) et l'empattement de 3 cm (2,69 m), au profit de l'habitabilité. On ne connait pas encore le volume de coffre. Les passages de roues évasés peuvent accueillir des roues d'un diamètre maximal de 20 pouces.

Amélioration de l'ergonomie générale

Place désormais à l'intérieur de ce nouveau Lexus NX où les designers ont travaillé pour rendre l'habitacle plus ergonomique qu'auparavant et encore plus raffiné : le résultat est un cockpit qui promet un contrôle direct et intuitif des commandes de la voiture.

Toutes les informations et les commandes sont à portée de main ou de regard, de sorte que le conducteur n'a pas besoin de quitter la route des yeux : sur l'affichage tête haute, par exemple, sont reproduites les icônes des fonctions qui peuvent être appelées avec les nouveaux boutons tactiles du volant. Pour la même raison, le bouton de démarrage, le levier de vitesse, qui a été entièrement redessiné pour une meilleure prise en main, et le sélecteur de mode de conduite ont été concentrés dans la même zone.

Connectivité à la pointe

La star incontestée de l'habitacle du nouveau NX est toutefois l'écran du système d'infodivertissement, placé en haut du tableau de bord. Sa diagonale peut atteindre 14 pouces, ce qui en fait l'un des plus grands de sa catégorie. À noter qu'il n'est pas aussi grand de série, avec un plus petit écran de 9,8 pouces. L'introduction du nouvel écran s'accompagne des débuts d'un tout nouveau système qui est présenté pour la première fois sur le NX de deuxième génération.

Parmi les différentes fonctions intégrées, on trouve la possibilité de navigation via le cloud et le module de données embarquable avec des informations en temps réel, les commandes vocales qui s'activent avec la phrase "Hey Lexus" et la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay également sans fil.

4 prises USB sont intégrées dans l'habitacle, en plus d'un chargeur à induction. En parlant de smartphones, grâce à l'application Lexus Link, il sera possible de contrôler divers paramètres et fonctionnalités tels que l'ouverture ou le verrouillage à distance ou la pré-climatisation de l'habitacle.

Deux hybrides au choix

Avec la deuxième génération, le NX fait coup double. La plateforme GA-K du groupe Toyota-Lexus permet deux stades différents d'électrification. Ainsi, à côté de la version 350h, la version hybride, on trouve désormais le modèle 450h+, hybride rechargeable. Une première chez Lexus ! Le moteur à essence de 2,5 litres à cycle Atkinson est accouplé à deux moteurs électriques placés sur les essieux : il est donc quatre roues motrices.

La batterie lithium-ion a une capacité de 18 kWh et promet une autonomie électrique allant jusqu'à 63 km, avec une vitesse de pointe de 135 km/h. Le chargeur embarqué permet de charger jusqu'à 6,6 kWh, avec des temps de recharge allant de 4 heures à 2,5 heures selon la puissance du système. La puissance totale du système est de 306 ch, tandis que le passage de 0 à 100 km/h nécessite un peu plus de 6 secondes.

La variante "full hybrid" 350h est disponible en traction avant ou traction intégrale. Le moteur à combustion interne est le même 4 cylindres de 2,5 litres, et sa puissance est de 242 ch. Côté transmission, pour les deux versions, on retrouve la CVT déjà connue qui équipe les autres modèles hybrides du groupe japonais.

Les aides à la conduite

Autre grosse nouveauté pour le NX 2021, l'équipement avec le nouveau Lexus Safety System + de troisième génération, le "package" qui intègre tous les dispositifs de sécurité active et les assistants du conducteur. Elle comprend désormais des systèmes plus perfectionnés, capables de mieux reconnaître les obstacles tels que, par exemple, les arbres, les murs et les poteaux d'éclairage, ou les piétons qui traversent à une intersection plus rapidement.

Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne en tandem avec le système de reconnaissance des panneaux de signalisation et l'assistant de suivi de voie pour concevoir des trajectoires plus naturelles grâce à des interventions correctives de la direction.

L'alerte d'angle mort reconnaît les véhicules et les cyclistes qui s'approchent par l'arrière et peut, dans ce cas, neutraliser l'ouverture des portes pour éviter les collisions. D'autres systèmes tels que l'assistance automatique au changement de voie et un système d'alerte de circulation transversale avant, utile à l'approche d'un carrefour, peuvent également être installés en option.