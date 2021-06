Le mois de juin s'annonce riche en nouveauté, notamment du côté des constructeurs asiatiques, avec l'arrivée du nouveau Kia Sportage ces prochains jours, ou encore celle du nouveau Toyota Land Cruiser. Il faudra désormais aussi compter sur Lexus, puisque la firme premium asiatique présentera le 12 juin prochain la seconde génération de son NX. Et en attendant cette date, Lexus nous livre un premier aperçu de son modèle.

L'aperçu en photo, c'est une image de la partie arrière de la voiture. On y découvre un bandeau lumineux qui traverse toute la poupe et fait la jonction entre les deux optiques. Il s'agit d'un élément de style déjà vu et revu sur de nombreuses voitures aujourd'hui, et Lexus s'y est déjà conformé puisque nous retrouvons ce même bandeau sur le petit frère du NX, l'UX.

On note aussi la présence du nouveau monogramme de la marque, avec Lexus écrit en grandes lettres sous le bandeau, comme sur les nouvelles Škoda, Volkswagen ou encore Seat. Globalement, nous savons déjà à quoi ressemblera le nouveau NX puisque, plus tôt cette année, des fuites sont apparues sur la toile.

Il reste néanmoins encore quelques informations que nous ne connaissons pas encore, comme par exemple le groupe motopropulseur qu'il embarquera. Le nouveau Lexus NX devrait reposer sur une version remaniée de la plateforme TNGA-K de Toyota, une plateforme partagée notamment avec le RAV4 actuel. Le NX devrait être proposé avec une motorisation hybride simple, mais aussi, pour la première fois, avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

Il s'agira, sans surprise, du même moteur que le Toyota RAV4 hybride rechargeable, à savoir un quatre cylindres 2,5 litres étayé d'un moteur électrique pour une puissance cumulée de 306 chevaux. Le bloc électrique sera alimenté par une batterie d'une capacité de 18,1 kWh, ce qui devrait lui permettre d'effectuer plus de 70 kilomètres en mode électrique.