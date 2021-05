La campagne officielle de teasing pour le Kia Sportage a commencé. Kia a diffusé sur les réseaux sociaux trois images qui nous donnent un avant-goût de ce que l'on peut attendre du SUV de nouvelle génération - à l'extérieur et à l'intérieur. Nous savons également quand cette nouvelle génération sera présentée : le 8 juin 2021.

À l'extérieur, il y a évidemment une ressemblance indéniable avec le Hyundai Tucson. Il y a certainement une influence de la K5 et de l'EV6, bien que les détails soient encore obscurs. Les rétroviseurs latéraux sont visibles au niveau des portes au lieu du pilier A, mais hélas, l'obscurité cache le reste des détails extérieurs.

Galerie: Teaser Kia Sportage (2022)

3 Photos

Il y a plus de surprises à l'intérieur. La dernière image teaser révèle le tableau de bord, on y découvre un grand écran numérique. Comme c'est la tendance, il y a un seul panneau de verre qui s'étend du côté du conducteur jusqu'à la position centrale. Il abrite probablement deux écrans séparés derrière lui, avec juste quelques boutons visibles en dessous. L'agencement semble presque identique à celui de l'EV6, à l'exception des buses d'aération et du volant. D'autres détails sont cachés, mais il semble que Kia ait beaucoup amélioré le Sportage à l'intérieur et à l'extérieur.

L'électrification est presque une certitude, d'autant plus qu'elle est déjà en place dans le Tucson. Nous nous attendons également à voir une pléthore de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour aider le Sportage à être compétitif dans un segment extrêmement concurrentiel.

Avec des débuts prévus pour le 8 juin, il n'y a aucune raison de croire que le prochain Sportage ne sera pas en vente d'ici la fin de l'année. Nous ne serions pas non plus surpris de voir d'autres teasers de Kia avant que le SUV ne sorte de l'ombre pour entrer dans la lumière.