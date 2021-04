Kia procède à un rafraîchissement complet de sa gamme en redessinant les anciens modèles et en introduisant de nouveaux. Le travail de la société s'étend également au Sportage, le modèle le plus vendu de la marque. Nous avons aperçu le nouveau Sportage à plusieurs reprises, notamment lors d'un tour sur l'emblématique Nürburgring, mais une nouvelle vidéo nous donne un aperçu plus précis du crossover. Elle nous permet également d'entrevoir l'intérieur, bien que Kia ait caché les parties les plus intéressantes.

Le Sportage continue de porter une épaisse couche de camouflage et d'habillage qui masque l'extérieur, bien que les quelques "trous" dans les revêtements révèlent un peu du nouveau design de l'avant du crossover. Il semble présenter un design de phares en forme de V. Le motif en V apparaît également à l'arrière, dans le design des feux arrière, même si la majeure partie de l'arrière est bien cachée. Si le Sportage ressemble aux modèles récemment dévoilés par Kia, il pourrait présenter un design unique.

Galerie: Photos espion Kia Sportage (2022) - Avril 2021

16 Photos

Nous avons notre premier aperçu de l'intérieur du crossover de nouvelle génération, bien que Kia ait couvert le tableau de bord et la console centrale. Nous pouvons voir les sièges et les panneaux de porte, ces derniers présentant un design bicolore. Le Sportage devrait recevoir de nouveaux écrans pour le combiné d'instruments et l'infotainment, ainsi qu'une foule de caractéristiques de sécurité et d'équipements. Kia prévoit de proposer le Sportage en deux longueurs d'empattement ce qui pourrait modifier son aménagement intérieur.

Le nouveau Sportage partagera sa plateforme avec le nouvel Hyundai Tucson 2022. Les deux SUV pourraient avoir certaines similitudes esthétiques. Le Sportage sera proposé avec plusieurs motorisations, dont l'essence, le diesel et l'hybride, mais leur disponibilité dépendra du marché. Des versions à traction et à transmission intégrale seront également disponibles. Nous ne devrions pas attendre longtemps avant de découvrir le Sportage, car les rumeurs indiquent que Kia le dévoilera ce mois-ci. Le crossover redessiné devrait être commercialisé avant l'année prochaine.