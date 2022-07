Au Japon, il faut parfois attendre jusqu'à quatre ans avant de pouvoir prendre le volant d'un nouveau Lexus LX, car la division de luxe de Toyota a du mal à répondre à la demande. Selon Automotive News, les clients devront attendre longtemps, car il faudra jusqu'à 48 mois pour obtenir le SUV de grande taille.

Dans le but de réduire les délais, Lexus a temporairement cessé de prendre des commandes sur son marché national. Heureusement, les acheteurs américains peuvent toujours en commander un, bien que l'offre soit limitée.

Le NX, modèle plus petit, est également populaire au pays du Soleil Levant, à tel point que les nouvelles commandes ne seront honorées que dans plus de 12 mois. Lexus ne prend plus de demandes pour le crossover compact de luxe dans son pays. Sa société mère, Toyota, a pris une décision similaire pour le Land Cruiser 300.

Toyota publie régulièrement des communiqués de presse faisant état de plans d'arrêt de la production dans certaines de ses usines japonaises en raison du manque de composants nécessaires. Il ne s'agit pas nécessairement d'une pénurie de puces, mais de contraintes d'approvisionnement causées par la pandémie de coronavirus, qui affecte toujours les activités quotidiennes du constructeur automobile.

Pour le mois de juillet, Toyota/Lexus a indiqué à ses fournisseurs, en début d'année, qu'elle devrait produire 800 000 unités au niveau mondial, dont 250 000 au Japon et 550 000 unités pour l'étranger. Toutefois, le plan de production mondial a été réduit d'environ 50 000 véhicules en raison de la pénurie actuelle de pièces.

Toyota prévoit d'augmenter sa production dans les mois à venir en planifiant l'assemblage de 850 000 voitures en moyenne par mois pour la période de juillet à septembre. Toutefois, le constructeur japonais reste prudent et affirme que ces chiffres pourraient être réduits en raison des semi-conducteurs manquants et de l'impact que le COVID-19 a encore sur l'industrie automobile.

Bien que Toyota ait déjà perdu environ 400 000 véhicules depuis le début de l'année fiscale le 1er avril, il n'a pas modifié ses prévisions pour l'ensemble de l'année fiscale, soit environ 9,7 millions de voitures. Cela montre que la société est déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter son plan initial. Si elle y parvient, Toyota (et Lexus) établira un nouveau record de production annuelle.