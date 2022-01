L'année dernière, certaines rumeurs annonçaient des délais de livraison record pour la nouvelle génération du tout-terrain japonais. Certains annonçaient que leur concessionnaire tablait sur environ quatre ans d'attente. Une éternité dans le monde de l'automobile, tout en sachant que le cycle de vie d'un produit est d'environ sept ans avec, entre temps, un restylage.

Et force est de constater que ces rumeurs n'étaient pas infondées, puisque Toyota confirme aujourd'hui ces longs délais tout en présentant ses excuses sur son site internet japonais : "Merci beaucoup d'avoir considéré et commandé nos véhicules. Le Land Cruiser a été très bien accueilli au Japon et dans le monde entier. Nous nous excusons sincèrement du fait qu'il faudra beaucoup de temps pour vous livrer le Land Cruiser après votre commande. Nous nous excusons sincèrement pour cela."

"Si vous passez une commande maintenant, le délai de livraison peut aller jusqu'à 4 ans. Nous ferons tout notre possible pour raccourcir le délai de livraison pour nos clients. Nous vous remercions de votre compréhension."

Quelques mois à peine après le lancement de la nouvelle génération du Land Cruiser, Toyota avait déjà signalé que la demande était si forte que les délais d'attente allaient être d'environ un an. Depuis, il semblerait donc que la demande se soit encore intensifiée.

Le nouveau Land Cruiser ne sera pas vendu en Amérique, ni même en Europe. Et avec un délai de quatre ans aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que Toyota change son fusil d'épaule. À la place, les clients américains pourront se consoler avec le Lexus LX, son cousin technique plus haut de gamme. Chez nous, en Europe, ce genre de modèle n'a plus vraiment sa place, la gamme Lexus restera donc coiffée du nouveau RX en guise de porte-étandard dans la gamme des SUV.