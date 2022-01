Voulez-vous connaître la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier ? La bonne nouvelle, c'est que Toyota vient de dévoiler la Yaris GRMN au Salon de Tokyo, une variante encore plus sportive de la redoutable GR Yaris.

La mauvaise nouvelle, c'est que cette série limitée à seulement 500 exemplaires (contre une production de 25 000 modèles prévus pour la GR Yaris) est uniquement réservée au marché japonais. La presse européenne, et même du monde, n'a cessé d'encenser depuis sa sortie la GR Yaris, cette version GRMN était donc tout naturellement attendue comme le messie.

Malheureusement, sauf retournement de situation, les clients européens en seront privés. C'est une petite déception effectivement, mais intéressons-nous quand même à ce modèle qui, du coup, ne foulera pas le seul européen.

La Yaris GRMN est disponible sous trois configurations : une version de base, une version équipée du Pack Circuit et une autre du Pack Rallye. Dans tous les cas, la GRMN est plus légère et plus rigide que la GR "normal". Elle pèse 20 kilos de moins, grâce notamment à l'utilisation de fibres de carbone pour le capot, le toit et le spoiler, et à la suppression de la banquette arrière. Le kit de carrosserie a élargi et abaissé d'environ un centimètre la voiture. Pour rigidifier la carrosserie, les ingénieurs ont ajouté jusqu'à 565 points de soudure.

Sous le capot, nous nous attendions à une petite mise à niveau du trois cylindres 1,6 litre turbo, mais finalement Toyota n'a pas jugé nécessaire de lui rajouter d'équidés. Ainsi, la GRMN développe toujours 261 chevaux et un couple de 360 Nm. Les performances n'ont pas été annoncées, mais elles devraient rester similaires à celles de la GR Yaris, avec un 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et une vitesse de pointe d'environ 230 km/h. Nous retrouvons également un différentiel mécanique à glissement limité et une boîte de vitesses manuelle à six vitesses avec des rapports désormais plus courts.

La Toyota Yaris GRMN dotée du Pack Circuit.

La Yaris GRMN avec le Pack Circuit ajoute une suspension réglable Bilstein, un système de freinage amélioré, des jantes en alliage de 18 pouces et une de nouveaux accessoires pour la carrosserie. Seuls 50 exemplaires seront proposés avec cette finition et uniquement avec une teinte gris mat.

Concernant le Pack Rallye, il est un peu moins "exclusif" puisqu'il peut être monté sur n'importe quelle GR Yaris. Il comprend des amortisseurs spécifiques GR, une protection des dessous de caisse et un arceau de sécurité.

Évidemment, la demande a été telle sur la GR Yaris, qu'elle le sera encore plus sur la GRMN. Ainsi, Toyota va devoir procéder à un tirage au sort pour sélectionner les clients qui pourront s'offrir l'un des 500 exemplaires. Les premières livraisons débuteront à l'été 2022 avec des prix allant de 7,3 millions de yens (environ 56 000 euros au taux de change actuel) pour le GRMN "de base" à 8,4 millions de yens (près de 65 000 euros) pour les modèles équipés du Pack Circuit.