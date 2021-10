Lexus LX 600 2022

Dans la gamme française, le haut de gamme dans la catégorie des SUV chez Lexus, c'est le RX, un modèle hybride aux allures un tantinet sportives avec 313 chevaux sous le capot pour la version la plus véloce. Aux États-Unis, et sur d'autres marchés comme la Russie et les Émirats arabes unis, un autre modèle, encore plus imposant est disponible, le Lexus LX, et voici sa quatrième génération.

Basé sur le nouveau Toyota Land Cruiser 300, qui n'est pas vendu en Europe non plus, il est le porte-étendard de la marque en matière de raffinement et de technologies, et fera ses débuts au printemps 2022.

Un cœur de Toyota dans le corps d'une Lexus

Les "fondations" du nouveau LX sont les mêmes que celles du Land Cruiser 300. La plateforme GA-F permet d'obtenir une carrosserie 20 % plus rigide et 200 kilos plus légère que le modèle précédent, réduisant ainsi la prise de roulis et accentuant le côté dynamique.

Esthétiquement, le LX 600 reprend le côté "parpaing" de la Toyota et l'adapte avec les éléments esthétiques propres à Lexus. La face avant est dominée par une grande calandre en forme de sablier et par des optiques à LED effilées. Concernant la partie arrière, c'est plus classique, avec un bandeau lumineux qui rejoint les deux optiques, comme les dernières nouveautés de la marque. Les clients auront le choix entre des jantes allant de 18 à 22 pouces.

Tout-terrain mais avant tout accueillant

L'habitacle du Lexus LX est axé sur le confort et la technologie. Le tableau de bord est dominé par deux écrans distincts disposés verticalement. L'écran supérieur de 12,3 pouces permet de contrôler des fonctions telles que la navigation, la partie multimédia et la connectivité, tandis que l'écran inférieur de 7 pouces permet d'afficher la climatisation et les modes de conduite.

Une grande attention a aussi été portée aux sièges arrière, un endroit où la plupart des clients potentiels passeront du temps, entre les trajets en milieu urbain et les excursions en tout-terrain. Ils pourront se détendre sur des sièges qui s'inclinent jusqu'à 48° et pouvant faire glisser les sièges avant pour créer un gigantesque espace aux jambes de plus d'un mètre. Il existe également un écran central permettant de contrôler certaines fonctions comme la climatisation ou encore le système d'info-divertissement.

En termes de sécurité, le LX 600 est équipé du pack Lexus Safety System+ 2.5 qui comprend l'alerte anti-collision, le freinage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien actif dans la voie.

Luxueux mais aussi baroudeur

Le moteur est le même que le Land Cruiser, à savoir un V6 bi-turbo de 3,5 litres délivrant 415 chevaux et 649 Nm de couple. Il est couplé à une transmission automatique à dix rapports.

La voiture est dotée d'un contrôle actif de la hauteur et d'une suspension adaptative sur plusieurs niveaux. Dans le premier cas, le LX ajuste sa hauteur selon trois configurations (Normal, Hi1 et Hi2) pendant la conduite et en mode automatique à l'arrêt pour permettre aux passagers de monter plus facilement. La suspension, quant à elle, varie sa dureté en fonction des situations : plus douce en conduite coulée et plus rigide en conduite dynamique.

Concernant ses capacités de franchissement, le Lexus LX 600 peut gravir des côtes jusqu'à 45 % et traverser des cours d'eau allant jusqu'à 70 centimètres de hauteur, tout comme le modèle précédent. Il existe six modes de conduite (Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow et Rock) qui agissent directement sur la gestion de la puissance et l'amortissement. En outre, le "Crawl Control" et le "Downhill Assist Control" sont aussi de la partie pour maintenir une vitesse constante en montée ou en descente.

N'oublions pas également la commande "Multi-Terrain" qui, pour la première fois, intègre également des caméras sous la carrosserie permettant de voir les rochers et certains obstacles afin d'évoluer plus sereinement sur route accidentée.

Les adeptes de la conduite dynamique s'y retrouveront également avec la finition "F Sport" qui ajoute un différentiel à glissement limité à l'arrière de type Torsen. En outre, cette finition intègre un réglage spécifique des suspensions et quelques éléments esthétiques particuliers, avec notamment des détails extérieurs noirs et des sièges en cuir avec surpiqûres contrastées.

Si la marque n'a pas encore précisé le prix de départ de ce LX 600 aux États-Unis, celui-ci devrait s'échanger contre environ 80 000 dollars en prix de départ, soit environ 75 000 euros.