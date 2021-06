Si vous lisez "Toyota" et "tout-terrain" dans la même phrase, il est impossible de ne pas penser au Land Cruiser. Le statut du 4x4 japonais est au même niveau que celui d'autres "monstres sacrés" comme le Jeep Wrangler et le Land Rover Defender.

Toyota a décidé de célébrer les 70 ans du lancement du premier modèle BJ en présentant la nouvelle génération appelée "Land Cruiser 300".

Un géant

Avant tout, précisons que le Land Cruiser dont nous parlons ne doit pas être confondu avec le modèle actuellement vendu en Europe. Le tout-terrain de notre continent, en fait, est le Land Cruiser Prado, tel qu'il est appelé dans certains pays, un modèle qui reprend plusieurs éléments de la version plus grande, mais dont le look et la fonctionnalité sont différents.

Le Land Cruiser 300, quant à lui, est l'héritier du 200 et est très populaire sur les marchés tels que la Russie ou le Moyen-Orient. Par le passé, cette version est également venue jusque dans nos contrées sous le nom de "V8" et a été vendue jusqu'en 2015.

Commençons par le design, le nouveau Land Cruiser présente des lignes angulaires et modernes. La grande calandre est disponible sous plusieurs formes, avec des bandes chromées ou noires selon la version et intègre les fins phares à LED. Les côtés présentent des passages de roues carrés, tandis que l'arrière a une apparence plutôt robuste et musclée.

Les changements les plus importants, cependant, se situent sous la carrosserie. La nouvelle Toyota est basée sur la plateforme TNGA sur laquelle sera également construit le nouveau pick-up grand format Tundra (vendu principalement en Amérique du Nord). La nouvelle architecture et l'utilisation intensive de matériaux légers ont permis de réduire le poids de 200 kg et d'abaisser le centre de gravité, améliorant ainsi l'expérience de conduite.

Intérieur high-tech

L'habitacle confirme l'espace des modèles précédents et ajoute beaucoup de technologie, à commencer par l'écran tactile du système d'infodivertissement qui peut atteindre une taille de 12,3 pouces. Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et permet d'afficher le système de caméra à 360°. L'affichage tête haute, le purificateur d'air et la reconnaissance des empreintes digitales pour l'embarquement font également partie de l'équipement.

Le pack Safety Sense comprend de nouveaux systèmes d'aide à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien de la trajectoire et les feux de croisement automatiques.

Un vrai tout-terrain

En ce qui concerne les capacités tout-terrain, le LC300 peut faire face à des angles d'attaque de 32° et des angles de départ de 26,5°, tandis que la garde au sol est de 23 cm. Bien entendu, la transmission intégrale et les différentiels verrouillables sont de la partie.

La suspension adaptative à commande électronique vous permet d'adapter les réglages en fonction du terrain sur lequel vous roulez. À cet égard, le Multi-Terrain Select, le système qui gère la traction sur des surfaces difficiles comme la neige et le sable, est également très utile.

On notera deux autres nouveautés intéressantes pour les amateurs de tout-terrain, le Multi-Terrain Monitor (une caméra installée dans le soubassement) et une nouvelle mise à jour du Crawl Control (le "régulateur de vitesse" pour le tout-terrain).

C'est en regardant la gamme de moteurs qu'on voit qu'il n'est clairement pas destiné à l'Europe. Selon le marché, le Land Cruiser est disponible avec un V6 3.5 twin-turbo de 415 ch et 650 Nm ou un diesel 3.3 twin-turbo de 309 ch et 700 Nm, tous deux associés à une transmission automatique à 10 vitesses. Grâce à la réduction du poids de la carrosserie et à des groupes motopropulseurs plus efficaces, Toyota affirme que les émissions de CO2 ont diminué de 10 % par rapport au Land Cruiser précédent.

Les premiers exemplaires du nouveau modèle arriveront chez les concessionnaires dans le courant de l'été.