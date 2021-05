C'est en 2001 que Fast and Furious (The Fast and the Furious) a été projeté dans les salles de cinéma. Le film a eu tant de succès sur la scène internationale que ses réalisateurs ont lancé une saga dont le neuvième volet sortira en France le 14 juillet prochain.

L'une des stars automobiles de Fast and Furious est la Toyota Supra de Brian O'Conner interprété par le défunt Paul Walker. Et vous savez quoi ? Cette voiture (l'un des exemplaires utilisés lors du tournage) va être mise en vente par Barrett-Jackson du 17 au 19 juin 2021 !

Elle est aussi apparue plus tard en 2003 dans "2 Fast 2 Furious" où elle portait une couleur et des jantes différentes (mais pas seulement). Plus tard, après le tournage du film, elle a retrouvé son apparence originelle.

Cette Supra est habillée d'une couleur "Candy Orange" provenant de la Lamborghini Diablo. Elle porte des jantes de 19 pouces (Dazz Motorsport Racing Hart M5 Tuner), un aileron APR à l'arrière, des jupes latérales Bomex et un bouclier avant spécifique ainsi qu'un capot style TRD.

La voiture a été construite par Eddie Paul à The Shark Shop à El Segundo, CA, pour le premier film et a été ramenée et modifiée par le constructeur d'origine pour son rôle de "Slap Jack's Supra" dans la suite de la saga. La Supra a ensuite retrouvé sa forme d'origine avec... le célèbre motif "Nuclear Gladiator" dessiné par Troy Lee sur le côté.

Sous le capot se cache un moteur six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres de cylindrée (2JZ-GTE). Il est associé à une boîte automatique à quatre rapports.

La maison de vente aux enchères stipule qu'il n'y a pas de prix de réserve, sans pour autant indiquer le prix de départ. Elle mentionne toutefois que la personne qui remportera la vente repartira avec la voiture ainsi qu'une documentation complète ainsi qu'un certificat d'authenticité.

On se souvient qu'en 2015, Mecum Auctions avait mis en vente une Supra très similaire à celle que nous vous présentons aujourd'hui. Elle est aussi apparue dans le premier film de la saga mais son moteur n'était toutefois pas turbocompressé et était relié à une boîte manuelle à cinq rapports. Son prix était de 185'000 dollars.