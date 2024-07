Lorsque Toyota a lancé le Land Cruiser (série 300) en 2021, il ne l'a pas doté d'un V8 ni d'un visa américain d'ailleurs. Puis la série 250 est arrivée en 2023, et bien qu'elle soit disponible en Amérique du Nord, il n'y a pas de moteur à huit cylindres de disponible. Il n'y en a même pas un à six cylindres. Une troisième version du Land Cruiser est disponible sur certains marchés. Il était équipé d'un gros V8, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Lancée il y a 40 ans, la série 70 est toujours vendue en Australie. La mauvaise nouvelle, c'est que son vénérable V8 turbodiesel de 4,5 litres n'est plus. La division australienne de Toyota invoque "l'évolution de la réglementation et les attentes de la communauté" pour expliquer la disparition du brûleur de pétrole. Les choses étaient écrites depuis un certain temps, puisque le carnet de commandes a été fermé il y a près de deux ans. La production se poursuivra pendant un certain temps afin de résorber le carnet de commandes, mais l'entreprise n'acceptera plus de nouvelles demandes pour des véhicules équipés du moteur 1VD-FTV.

Les premiers à disparaître seront le modèle à quatre portes et le modèle Troop Carrier à deux portes, qui sont tous deux techniquement des SUV. La production de ces deux véhicules s'achèvera en septembre 2024, date à laquelle Toyota Australia mettra également fin à la production des pick-up à cabine simple et double de la version GX. Les dernières unités de ces quatre modèles seront livrées aux clients avant la fin de l'année. Les pick-up en finition GXL resteront en circulation jusqu'à la fin de l'année prochaine, les derniers devant être livrés aux acheteurs au quatrième trimestre 2025.

Si le V8 n'existe officiellement plus, la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports est maintenue. À partir d'octobre, Toyota proposera une boîte manuelle avec le moteur turbodiesel de 2,8 litres. Ce moteur à quatre cylindres développe 201 chevaux avec la même boîte manuelle que celle de l'ancienne version V8, mais avec des rapports de vitesse différents, les trois premiers étant raccourcis pour améliorer l'accélération. La cinquième vitesse est désormais plus longue pour une meilleure efficacité énergétique et un habitacle plus silencieux à haute vitesse.

L'Australie n'est pas le seul pays où Toyota vend encore cette génération du Land Cruiser lancée en 1984. La série 70 a été réintroduite au Japon à la fin de l'année dernière, avec un rétroviseur d'aile. En outre, le LC70 est également proposé aux Émirats arabes unis avec un V6 pour les carrosseries SUV à trois et cinq portes.

Le tout-terrain a été mis à jour au fil des ans, la dernière fois en 2023, lorsqu'il a reçu des caractéristiques modernes telles qu'un écran tactile de 6,7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay connectés. Le SUV/pick-up passe-partout dispose également d'un feu de route automatique, d'une assistance aux panneaux de vitesse et même d'une alerte de franchissement de ligne. Les versions automatiques bénéficient du système d'assistance en descente.

Bien qu'il s'agisse de l'un des véhicules les plus anciens du marché, la demande reste forte. Les commandes récemment passées en Australie ne seront pas satisfaites dans les 3 à 6 mois à venir. Il est compréhensible qu'il reste un produit populaire à notre époque de véhicules trop compliqués, bourrés de technologies que nous n'utilisons que rarement. La simplicité du LC70 ajoute à son intérêt, surtout si la fiabilité est une priorité absolue.