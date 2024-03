Les Toyota Land Cruiser, équipés spécialement pour la police, ont été déployés dans des régions spécifiques à travers le monde. Le marché domestique du SUV étant l'une d'entre elles. Dans la préfecture de Saga, sur l'île de Kyushu, le modèle de la série J100 sert de voiture de patrouille. De noir et de blanc, il arbore les couleurs classiques de la police japonaise, ainsi qu'un gyrophare sur le toit et des feux supplémentaires dans le pare-chocs avant.

Vous avez peut-être remarqué que l'emblème de Toyota à l'avant est dissimulé sous un autre logo représentant une fleur. L'ornement de la calandre présente un chrysanthème, représentant le sceau impérial du Japon.

La plupart des modifications se trouvent à l'intérieur du véhicule. Outre la radio de police standard et le système de communication, ainsi que les boutons de commande de la sirène et des feux, un extincteur est placé devant le siège du passager. Dans la boîte à gants se trouve un petit couteau pour couper les branches des arbres qui poussent sur le bord de la route.

Du côté passager du tableau de bord se trouve une prise de courant destinée à recharger le projecteur. De plus, deux tables pliantes sont fixées au dos des sièges avant. Dans l'espace de chargement, plusieurs boîtes contiennent des articles essentiels utilisés sur les scènes d'accident, notamment un bâton lumineux de sécurité routière et un autre bâton qui émet un signal d'urgence fort pour alerter les conducteurs venant en sens inverse. L'inventaire comprend également des cônes de signalisation, un compteur de distance de marche et un conteneur contenant un agent neutralisant pour les déversements d'hydrocarbures.

Le choix du Land Cruiser équipé d'un moteur V8 de 4,7 litres pour ce rôle est facilement compréhensible. Ces véhicules sont connus pour leur praticité, leur fiabilité et leur capacité à aller partout. En hiver, ce SUV est équipé de chaînes à neige. Toyota note que ces voitures de police sont relativement rares dans le pays et que celle-ci continuera à servir dans les zones touristiques tout au long de l'année.

Le J100 Land Cruiser a été fabriqué entre le début de l'année 1998 et la mi-2007. L'exemplaire présenté par Toyota est une version liftée, mais une autre mise à jour a eu lieu plus tard dans le cycle de vie du véhicule.