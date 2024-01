La police de Dubaï va être jalouse : il existe une nouvelle force de police étrangère dotée d'une incroyable flotte de voitures aux performances impressionnantes. Une vidéo spectaculaire publiée sur X (anciennement Twitter) par le ministre de l'intérieur turc, Ali Yerlikaya, montre plus d'une vingtaine de voitures de sport, de supercars et de SUV rassemblés après avoir été saisis au cours du week-end par le département de la police turque et transformés en voitures de patrouille.

La police a saisi 23 véhicules au total. Ils vont des voitures de luxe haut de gamme comme la Bentley Continental GT et la Porsche Taycan aux voitures de sport comme la Ferrari 458 et la Volkswagen Golf R. Il y a même une poignée de SUV de luxe comme la Range Rover Sport et la Mercedes-Benz GLS. La valeur totale est estimée à environ 3,5 millions de dollars (3,1 millions d'euros).

Des véhicules ayant appartenus à un trafiquant

Selon le Daily Telegraph, les voitures appartenaient à un seul trafiquant de drogue, Hakan Ayik. Ce dernier était le chef du gang de motards Comanchero, basé en Australie, et sa fortune était estimée à environ 1 milliard de dollars. Il a été arrêté le mois dernier à Istanbul avec 36 de ses associés.

Le ministre turc de l'Intérieur, Yerlikaya, a déclaré à propos de l'arrestation sur X : "À la suite des opérations menées avec succès par notre département de police d'Istanbul contre les organisations criminelles, 23 véhicules ont été saisis. Suite à la décision du tribunal, ces véhicules ont été remis à notre police". Les voitures seront utilisées par la police de la circulation.

De son côté et dans le même registre, la police de la route italienne a récemment reçu une Lamborghini Urus. Ce dernier a été complètement revu par la firme italienne afin de se transformer en parfaite "voiture de police". L'Urus de la police, est dotée du puissant moteur V8 4.0 biturbo non électrifié générant 666 chevaux et un couple de 850 Nm. Ce moteur à huit cylindres propulse le véhicule de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et lui permet d'atteindre une vitesse de pointe impressionnante de 306 km/h. La performance remarquable de ce SUV est associée à une praticité optimale de sa carrosserie, offrant une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à cinq personnes et un coffre d'une capacité minimale de 616 litres.

Galerie: La Lamborghini Urus Performante de la police italienne.