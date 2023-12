La police nationale italienne vient de se doter d'une nouvelle Lamborghini. Sur la Piazza del Viminale, à Rome, la firme de Sant'Agata Bolognese a remis aux policiers un nouvel Urus, qui entrera en service en 2024.

Le super SUV émilien, prêté à titre gracieux, est la sixième voiture du Toro à être livrée à la police (vous souvenez-vous de la Huracán LP610-4 ?) et célèbre la collaboration entre la marque et les forces de l'ordre, qui dure depuis près de 20 ans.

L'événement s'est déroulé en présence de la Première ministre Giorgia Meloni, du ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, du chef de la police Vittorio Pisani et du PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Jusqu'à 306 km/h

L'Urus de la police est une version Performante équipée du V8 4.0 biturbo non électrifié de 666 ch et 850 Nm de couple. Ce huit cylindres le propulse de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 306 km/h.

La puissance élevée va de pair avec la praticité de la carrosserie du SUV, l'Urus pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes et disposant d'un coffre d'une capacité d'au moins 616 litres.

En ce qui concerne l'esthétique, le super SUV de Bologne a été personnalisé par le Centre de Style Lamborghini, dont les designers (dirigés par Mitja Borkert) ont combiné le classique "Polizia di Stato Blue" avec du blanc, en appliquant les logos de la police en film réfléchissant sur les portières.

Le Lamborghini Urus Performante de la police italienne

Une barre lumineuse avec des LED bleues à 360° a été installée sur le toit, combinée à une sirène électrique. Le Lamborghini s'avère donc être un atout précieux dans la manche de la police pour les missions urgentes telles que le transport d'organes, l'une des "tâches" confiées jusqu'à présent à la Huracán.

Le Lamborghini Urus Performante de la police

En ce qui concerne l'intérieur, comme il est d'usage pour les voitures de police, l'habitacle a été équipé de divers éléments indispensables au service de la sécurité publique, dont un tiroir d'armes blindé, un panneau de messages graphiques rabattable, un compartiment spécial dans le coffre pour ranger le matériel de police et équipé d'un défibrillateur pour les opérations de premier secours et, surtout, un réfrigérateur portatif pour le transport d'organes.

Le Lamborghini Urus Performante de la police, l'intérieur Le Lamborghini Urus Performante de la police, le coffre

Lors de la cérémonie de remise, Stephan Winkelmann a déclaré :

"C'est avec grand plaisir que nous renouvelons notre collaboration avec la Polizia di Stato, qui dure maintenant depuis 20 ans. Savoir que nos modèles sont utilisés pour des fonctions d'utilité publique et, surtout, pour des opérations qui contribuent à sauver des vies humaines, ne peut que me rendre fier, ainsi que toute l'entreprise. Ces initiatives, que nous réalisons avec une grande satisfaction, représentent une nouvelle démonstration de notre lien avec le territoire."

La livraison du Lamborghini Urus Performante

La nouvelle flotte de la police

Nous vous rappelons que le parc automobile de la police italienne a récemment été fortement renouvelé. Parmi les nouveautés, il y a l'Alfa Romeo Tonale équipé du moteur à essence 1.5 mild hybrid de 160 ch, qui sera utilisé par les bureaux de prévention générale et de secours public de toutes les polices et envoyé (en plusieurs exemplaires) aux principaux commissariats de police dès cette semaine.

En revanche, le Tesla Model X, qui patrouillera sur le tronçon autoroutier Padoue-Venise à partir de 2024, est un peu plus exclusif. Capable d'atteindre 262 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, le Model X est le tout premier SUV électrique destiné à la police.