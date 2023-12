On les voit surtout dans les régions allemandes comme la Bavière, la Hesse, mais aussi en Rhénanie du Nord-Westphalie : Des BMW Série 5 Touring comme véhicules d'intervention de la police. Ces puissants breaks ne sont pas rares, en particulier sur les autoroutes. Depuis de nombreuses années, BMW propose des véhicules d'intervention spéciaux. Il en sera de même pour la nouvelle Série 5 Touring, comme le montre un prototype.

Moitié police et moitié camouflée

Le véhicule aperçu n'est évidemment camouflé qu'à partir du montant B, afin de dissimuler la partie la plus importante. Nous connaissons déjà l'avant de la berline Série 5 qui est déjà disponible. Ce qui est étonnamment frappant, c'est le système de signalisation sur le toit ainsi que le collage VESBA marquant. Il s'agit donc des couleurs actuelles de la police en bleu et jaune.

Une motorisation équivalente au modèle de base

En ce qui concerne les motorisations, il ne devrait y avoir que peu de différences avec la berline. Les autorités opteront probablement pour la 520d avec une puissance système de 208 ch, qui atteint plus de 230 km/h en pointe. L'offre comprendrait également la 520i essence de même puissance, ou les hybrides rechargeables 530e et 550e. En 2024, la 540d xDrive de 286 ch viendra compléter le portefeuille.

Il n'est pas certain que la police ait recours aux fonctions de conduite autonome de la Série 5. Sur l'autoroute, jusqu'à 130 km/h, il est possible de retirer ses mains du volant en permanence. Le changement de voie se fait ici en regardant dans le rétroviseur extérieur. Cela aussi n'existait pas jusqu'à présent. De plus, la berline Série 5 est passée à 5,06 mètres, et il en sera de même pour la Touring.

Avec la i5 Touring purement électrique, BMW va enrichir le segment encore étroit des breaks électriques. Selon la motorisation, la puissance est de 340 ou 601 ch. Pour le service de police, l'i5 semble toutefois plutôt improbable. Mais on ne sait jamais ... Au moins, les chances de voir une i5 Touring à gyrophare bleu sont plus élevées que celles de voir une M5 Touring correspondante.

BMW promet que la M5 Touring se distingue par "un confort longue distance sans compromis et une habitabilité impressionnante". On confirme également qu'elle utilise une chaîne cinématique partiellement électrifiée. Celle-ci serait apparentée à celle du BMW XM, qui se compose d'un V8 biturbo de 4,4 litres, d'un moteur électrique et d'une batterie de 29,5 kWh. La version Label Red du SUV développe une puissance de 748 ch et un couple de 1.000 Nm. Juste à titre indicatif.

