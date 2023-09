BMW élargit sa gamme de véhicules électriques en produisant deux nouvelles variantes de la Série 5 à moteur thermique. Ces nouveaux modèles, baptisés 530e et 550e xDrive, sont dotés de la technologie hybride léger eDrive 48 V et seront lancés en novembre.

La 530e est équipée d'un moteur à essence quatre cylindres associé à la technologie eDrive de BMW. Elle peut produire 299 chevaux et offrir une autonomie électrique allant jusqu'à 103 kilomètres. Quant à la 550e xDrive, elle est dotée d'un moteur six cylindres en ligne produisant 489 chevaux et offrant une autonomie électrique allant jusqu'à 90 kilomètres.

Une architecture efficace

L'eDrive est l'unité d'entraînement hautement efficace de BMW qui utilise un moteur électrique intégré avec une transmission Steptronic Sport à huit vitesses. Cette architecture permet aux deux hybrides rechargeables d'atteindre une consommation combinée comprise entre 0,6 et 1,0 litre/100 km selon la procédure mondiale d'essai des véhicules légers (WLTP).

Pour améliorer l'équilibre et la capacité de stockage des véhicules, la batterie lithium-ion haute tension est placée dans le soubassement de la série 5. La batterie a un contenu énergétique utilisable allant jusqu'à 19,4 kWh et peut être complètement rechargée en environ 3 heures et 15 minutes. En outre, BMW a utilisé la récupération adaptative, permettant à la batterie de récupérer de l'énergie électrique pendant la conduite.

Le PHEV à propulsion arrière d’entrée de gamme accélère à 100 km/h en 6,3 secondes et atteint une vitesse de pointe de 230 km/h. La 550e à transmission intégrale est deux secondes plus rapide et peut effectuer le sprint standard en 4,3 secondes. Elle n'est limitée qu'à 250 km/h. Cependant, les deux modèles sont identiques en ce qui concerne la vitesse de pointe électrique qui atteint les 140 km/h.

BMW poursuit sont électrification

Les nouvelles BMW 530e et 550e xDrive offrent toutes deux une liste étendue d'équipements de série, y compris des jantes spéciales en alliage léger de 19 pouces. Les véhicules hybrides sont également équipés de l'IconicSounds Electric de BMW, un système qui fournit un retour acoustique correspondant aux mouvements de la pédale d'accélérateur afin d'améliorer l'expérience de la conduite électrique.

Les 530e et 550e xDrive sont les derniers véhicules à utiliser la plateforme de la huitième génération de la Série 5 de BMW. En plus des deux hybrides, il y a la BMW i5 entièrement électrique qui a été présentée plus tôt cette année. Le constructeur automobile teste également une nouvelle version de la M5 qui, selon les rumeurs, utiliserait la configuration hybride du SUV XM utilisant un V8 bi-turbo et un seul moteur électrique pour produire une puissance combinée de 644 ch.