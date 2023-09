BMW s'apprête à lancer une variante de la M2 encore plus performante. Il s'agira probablement de la M2 CS. Une nouvelle vidéo montre le constructeur allemand en train de mettre à l'épreuve son coupé performant sur le circuit du Nürburgring.

Un look plus agressif

L'entreprise munichoise continue de dissimuler les changements stylistiques de la voiture sous un camouflage intégral. La BMW M2 la plus puissante ressemble à la version classique, mais elle présente quelques différences notables. À l'avant, le véhicule d'essai arbore un aileron plus agressif.

Galerie: Photos espion de la BMW M2 CS

14 Photos

Il n'y a pas de différences perceptibles sur les côtés, mais le coupé semble disposer d'un aileron de coffre plus imposant. Le pare-chocs arrière et les quatre sorties d'échappement semblent également inchangés par rapport à la M2 classique.

Les précédents clichés n'ont pas montré l'intérieur de la voiture en détail, tout comme la nouvelle vidéo d'espionnage. Nous ne nous attendons pas à ce que BMW apporte des changements considérables à l'habitacle, avec l'écran incurvé au centre du tableau de bord. Il devrait être équipé du dernier logiciel iDrive et présenter des motifs CS uniques.

BMW utilisera une version améliorée de son moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur. La M2 la plus puissante pourrait développer de 500 à 520 chevaux, mais les rumeurs suggèrent que les conducteurs ne pourront pas passer eux-mêmes les vitesses, car le constructeur ne la proposera qu'avec une boîte automatique.

La M2 standard utilise le même moteur mais ne développe que 453 chevaux. La version manuelle peut atteindre les 100 km/h en 4,1 secondes. La boîte automatique le fait en 3,9 secondes, et la M2 CS devrait être encore plus rapide.

Le mystère reste entier

Nous ne savons pas encore quand BMW dévoilera la nouvelle variante de la M2. Elle pourrait ne pas être commercialisée avant la fin de l'année prochaine pour l'année modèle 2025. L'entreprise produira probablement un nombre limité de voitures, comme elle l'a fait avec le modèle de la génération précédente. La F87 M2 CS n'a été produite qu'à 2 200 exemplaires.

Son prix est un autre mystère auquel nous ne nous attendons pas à ce que BMW réponde avant que la date de mise en vente de la voiture ne soit plus proche. La BMW M2 2023 est proposée à partir de 60 500 euros tandis que la M2 plus puissante, sera évidemment plus chère. La M2 CS F87 pourrait dépasser les 85 000 euros.

La M2 CS ne sera pas la seule variante de la M à être bientôt commercialisée. Un nouveau rapport indique que la M4 CS arrivera chez les concessionnaires au milieu de l'année prochaine. Elle sera placée sous la M4 CSL et servira d'option à deux portes pour la M3 CS.